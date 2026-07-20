Ощадбанк наростив кредитування малого бізнесу: хто отримав найбільше коштів

Ощадбанк у першому півріччі 2026 року надав 14,9 млрд грн фінансування 3086 підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу. Найбільше коштів отримали аграрний сектор і промисловість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Майже 38% нового фінансування, або 5,6 млрд грн, банк спрямував на інвестиційні проєкти. Ще 9,3 млрд грн підприємці залучили на поповнення обігового капіталу.

Найбільші обсяги фінансування отримали:

аграрний сектор — 7,3 млрд грн;

промисловість — 4 млрд грн.

За перші шість місяців 2026 року кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку зріс на 15%, або на 4,6 млрд грн, і досяг 34,3 млрд грн.

Банк також залучає міжнародні інструменти підтримки для розширення доступу бізнесу до фінансування. У першому півріччі клієнти Ощадбанку отримали понад 1,38 млн євро грантів ЄБРР за 108 кредитними угодами.

Додамо, Ощадбанк розширює програму підтримки агровиробників, пропонуючи кредити з 50% покриттям від Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та нульовою комісією за гарантію.