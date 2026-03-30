Тіньовий бізнес на $1 млрд: що не так з iPhone в Україні

Значна частина продажів Apple iPhone в Україні відбувається поза офіційним каналом. За оцінками компанії "Асбіс-Україна", обсяг "чорного" сегмента ринку може сягати близько $1 млрд, тоді як офіційні продажі становлять приблизно $350 млн.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів Іван Павлік, генеральний менеджер "Асбіс-Україна" — єдиного авторизованого дистриб’ютора Apple в країні, — передає Delo.ua.

Більшість iPhone продається поза офіційним каналом

За словами Павліка, значна частина пристроїв Apple потрапляє на український ринок без сплати податків.

Якщо раніше частка такого імпорту могла становити близько 80% у штуках, то зараз вона скоротилася до понад 60%. Хоча це все ще дуже високий показник, тренд почав змінюватися.

"Від початку великої війни до 2025 року цей сегмент зростав. Але з минулого року ситуація почала змінюватися. Ми бачимо конкретні дії держави — БЕБ, податкової, митниці", — зазначив Іван Павлік.

Чим "чорний" імпорт відрізняється від легального

У компанії наголошують, що часто плутають "сірий" та "чорний" імпорт. Якщо пристрій завезено з-за кордону, але з офіційною сплатою податків і видачею фіскального чеку, такий товар вважається легальним.

Натомість "чорний" імпорт — це продаж техніки без ПДВ і без фіскального чеку. Саме несплата податків дозволяє таким продавцям демпінгувати. За оцінками компанії, різниця в ціні часто відповідає приблизно 20% ПДВ.

Apple домінує на українському ринку смартфонів

Попри скорочення загального ринку, Apple залишається найсильнішим брендом смартфонів в Україні. До повномасштабного вторгнення офіційний ринок смартфонів становив близько 4,5 млн пристроїв на рік, тоді як у 2025 році — приблизно 3,5 млн.

Однак із урахуванням "сірої" частини ринку загальний обсяг продажів торік становив близько 4,2 млн смартфонів.

У грошах частка Apple перевищує 50%, що робить бренд лідером за виторгом. У кількості проданих пристроїв частка нижча — близько 30%, але навіть це дуже сильна позиція для одного виробника.

Війна змінила поведінку покупців

Після початку повномасштабної війни попит на техніку Apple в Україні навіть зріс, особливо на дорогі моделі.

За словами Павліка, українці почали частіше купувати речі, які приносять задоволення, не відкладаючи покупку на майбутнє. Це особливо помітно у сегменті флагманських моделей Pro і Pro Max.

Україна отримує нові Apple швидше

Ще кілька років тому нові пристрої Apple з’являлися в Україні із затримкою на 2–3 місяці, оскільки країна входила до третьої–п’ятої хвилі запусків.

Ситуація змінилася. Наприклад, новий MacBook NEO з’явився в українському ритейлі всього через 16 днів після презентації, що фактично відповідає другій хвилі запуску — майже одночасно з країнами Європи.

Як працює офіційний канал

Імпорт офіційної техніки Apple до України здійснює компанія Apple Ukraine, яка з 2021 року відповідає за ввезення пристроїв.

Після цього продукція передається дистриб’ютору "Асбіс-Україна", який працює з ритейлерами та розвиває бренд у країні.

У компанії вважають, що до повномасштабної війни Apple могла готуватися до подальшого розширення присутності на українському ринку, зокрема до відкриття офіційних магазинів Apple Store, але ці плани були поставлені на паузу.

Бізнес "Асбіс" в Україні

Компанія Асбіс-Україна працює не лише з Apple. У її портфелі понад 80 світових брендів, серед яких Logitech, TCL, AMD, Seagate Technology та Western Digital.

Виторг компанії у 2025 році становив 16,4 млрд грн, що на 6% більше, ніж роком раніше.

За словами Павліка, головне завдання компанії у 2026 році — розвивати бренди в портфелі, покращувати сервіс для партнерів і посилювати аналітику для ухвалення рішень на основі даних.

