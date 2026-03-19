Мільйони iPhone опинилися під загрозою через новий інструмент DarkSword

Фахівці з кібербезпеки Google, Lookout та iVerify виявили інструмент DarkSword, який націлений на пристрої з iOS 18 і може становити загрозу приблизно для чверті користувачів, які досі не оновили систему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на wired.

Атака працює без встановлення шкідливих програм: достатньо відкрити заражену вебсторінку, після чого шкідливий iframe запускає ланцюг експлойтів, отримує доступ до системи, викрадає дані та видаляє сліди своєї діяльності.

Зловмисники можуть отримати повідомлення, паролі, дані iCloud та навіть доступ до криптовалютних гаманців. За даними дослідників, DarkSword уже були помічені в кількох країнах, включно з Україною.

Apple зазначає, що вже усунула ці вразливості у новіших версіях iOS, проте пристрої з iOS 18.4–18.6.2 залишаються під ризиком. Користувачам рекомендують якнайшвидше оновити систему для захисту своїх даних.

