Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Мільйони iPhone опинилися під загрозою через новий інструмент DarkSword

Фахівці з кібербезпеки Google, Lookout та iVerify виявили інструмент DarkSword, який націлений на пристрої з iOS 18 і може становити загрозу приблизно для чверті користувачів, які досі не оновили систему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на wired.

Атака працює без встановлення шкідливих програм: достатньо відкрити заражену вебсторінку, після чого шкідливий iframe запускає ланцюг експлойтів, отримує доступ до системи, викрадає дані та видаляє сліди своєї діяльності.

Зловмисники можуть отримати повідомлення, паролі, дані iCloud та навіть доступ до криптовалютних гаманців. За даними дослідників, DarkSword уже були помічені в кількох країнах, включно з Україною.

Apple зазначає, що вже усунула ці вразливості у новіших версіях iOS, проте пристрої з iOS 18.4–18.6.2 залишаються під ризиком. Користувачам рекомендують якнайшвидше оновити систему для захисту своїх даних.

Додамо, у 2025 році Apple повернула собі лідерство на світовому ринку смартфонів, продемонструвавши найкращий результат серед п’яти провідних брендів.

Автор:
Тетяна Гойденко