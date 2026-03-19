Миллионы iPhone оказались под угрозой из-за нового инструмента DarkSword

Специалисты по кибербезопасности Google, Lookout и iVerify обнаружили инструмент DarkSword, нацеленный на устройства с iOS 18 и может представлять угрозу примерно для четверти пользователей, которые до сих пор не обновили систему.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на wired.

Атака работает без установки вредоносных программ: достаточно открыть зараженную веб-страницу, после чего вредоносный iframe запускает цепь эксплойтов, получает доступ к системе, похищает данные и удаляет следы своей деятельности.

Злоумышленники могут получить сообщения, пароли, данные iCloud и даже доступ к криптовалютным кошелькам. По данным исследователей, DarkSword уже были замечены в нескольких странах, включая Украину.

Apple отмечает, что уже устранила эти уязвимости в более новых версиях iOS, однако устройства с iOS 18.4–18.6.2 остаются под риском. Пользователи рекомендуют как можно быстрее обновить систему для защиты своих данных.

