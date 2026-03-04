Apple представила свій найдешевший MacBook Neo: які характеристики

Apple презентувала MacBook Neo — новий 13-дюймовий ноутбук із преміальним алюмінієвим корпусом, дисплеєм Liquid Retina та процесором A18 Pro, який забезпечує високопродуктивну роботу та до 16 годин автономності. Ціна становить від 599 доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Apple.

Дизайн та кольори

MacBook Neo має міцний алюмінієвий корпус, доступний у чотирьох яскравих кольорах: рум’яний, індиго, сріблястий та цитрусовий. Завдяки заокругленим кутам та легкій вазі 1,2 кг ноутбук легко носити в рюкзаку чи сумці.

Клавіатура Magic Keyboard і великий трекпад Multi-Touch забезпечують комфортне та точне введення, а нові шпалери та кольори клавіатури створюють єдину естетичну концепцію.

Дисплей Liquid Retina

MacBook Neo оснащений 13-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з роздільною здатністю 2408×1506 пікселів, яскравістю 500 ніт та підтримкою 1 мільярда кольорів. Антиблікове покриття забезпечує комфортний перегляд за будь-яких умов освітлення. Apple заявляє, що цей дисплей яскравіший і детальніший, ніж у більшості ноутбуків у цьому ціновому сегменті.

Кремнієвий процесор Apple

Серцем MacBook Neo став процесор Apple A18 Pro, який забезпечує до 50% вищу продуктивність для повсякденних завдань у порівнянні з топовими ПК на Intel Core Ultra 5. Для завдань зі штучним інтелектом ноутбук працює до 3 разів швидше, а для редагування фото — до 2 разів швидше.

16-ядерний нейронний механізм і 5-ядерний графічний процесор гарантують плавну роботу навіть у творчих програмах та під час ігор. При цьому MacBook Neo працює без вентилятора, абсолютно безшумно.

Автономність і мультимедіа

Ноутбук забезпечує до 16 годин автономної роботи. Камера FaceTime HD 1080p з оптимізованою обробкою зображень і два мікрофони з шумозаглушенням гарантують якісні відеодзвінки. Два бічні динаміки з підтримкою Spatial Audio та Dolby Atmos створюють захопливий звук під час перегляду фільмів або прослуховування музики.

Підключення та сумісність

MacBook Neo оснащений двома портами USB-C, які можна використовувати для заряджання та підключення аксесуарів, а також роз’ємом для навушників. Підтримуються Wi-Fi 6E та Bluetooth 6 для стабільного бездротового з’єднання. Ноутбук працює на macOS Tahoe з вбудованими програмами, такими як Safari, Pages, Календар і Повідомлення, а також підтримує безшовну інтеграцію з iPhone через Handoff та Universal Clipboard.

MacBook Neo створений з урахуванням екології: він містить 60% перероблених матеріалів, включаючи 90% переробленого алюмінію та 100% переробленого кобальту в акумуляторі. Виробництво використовує 45% відновлюваної енергії, а паперова упаковка на 100% перероблювана.

Ціни та доступність

Попереднє замовлення MacBook Neo відкрито сьогодні на сайті Apple та в додатку Apple Store у 30 країнах. Продажі почнуться з 11 березня. Ціна стартує від 599 доларів США для звичайних користувачів і від 499 доларів США для освітніх потреб.

Нагадаємо, кілька днів тому Apple представила новий бюджетний смартфон iPhone 17e, який поєднує ключові функції флагманської лінійки iPhone 17 і доступну ціну — $599.