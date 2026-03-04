Запланована подія 2

Apple представила свой самый дешевый MacBook Neo: какие характеристики

Apple представила свой самый дешевый MacBook Neo
Apple представила MacBook Neo — новый 13-дюймовый ноутбук с премиальным алюминиевым корпусом, дисплеем Liquid Retina и процессором A18 Pro, который обеспечивает высокопроизводительную работу и до 16 часов автономности. Цена составляет от 599 долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Apple.

Дизайн и цвета

MacBook Neo имеет крепкий алюминиевый корпус, доступный в четырех ярких цветах: румяный, индиго, серебристый и цитрусовый. Благодаря скругленным углам и легкому весу 1,2 кг ноутбук легко носить в рюкзаке или сумке.

Клавиатура Magic Keyboard и большой трекпад Multi-Touch обеспечивают комфортный и точный ввод, а новые обои и цвета клавиатуры создают единую эстетическую концепцию.

Дисплей Liquid Retina

MacBook Neo оснащен 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей, яркостью 500 нит и поддержкой 1 миллиарда цветов. Антибликовое покрытие обеспечивает комфортный просмотр при любых условиях освещения. Apple заявляет, что этот дисплей более яркий и подробный, чем у большинства ноутбуков в этом ценовом сегменте.

Кремниевый процессор Apple

Сердцем MacBook Neo стал процессор Apple A18 Pro, который обеспечивает до 50% более высокую производительность для повседневных задач по сравнению с топовыми ПК на Intel Core Ultra 5. Для задач с искусственным интеллектом ноутбук работает до 3 раз быстрее, а для редактирования фото – до 2 раз быстрее.

16-ядерный нейронный механизм и 5-ядерный графический процессор гарантируют плавную работу даже в творческих программах и во время игр. При этом MacBook Neo работает без вентилятора, совершенно бесшумно.

Автономность и мультимедиа

Ноутбук обеспечивает до 16 часов автономной работы. Камера FaceTime HD 1080p с оптимизированной обработкой изображений и два микрофона с шумоподавлением гарантируют качественные видеовызовы. Два боковых динамика с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos создают увлекательный звук во время просмотра фильмов или прослушивания музыки.

Подключение и совместимость

MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C, которые можно использовать для подзарядки и подключения аксессуаров, а также разъемом для наушников. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 6 для стабильного беспроводного подключения. Ноутбук работает на MacOS Tahoe со встроенными приложениями, такими как Safari, Pages, Календарь и Сообщения, а также поддерживает бесшовную интеграцию с iPhone через Handoff и Universal Clipboard.

MacBook Neo создан с учетом экологии: содержит 60% переработанных материалов, включая 90% переработанного алюминия и 100% переработанного кобальта в аккумуляторе. Производство использует 45% возобновляемой энергии, а бумажная упаковка на 100% перерабатываема.

Цены и доступность

Предзаказ MacBook Neo открыт сегодня на сайте Apple и в приложении Apple Store в 30 странах. Продажи начнутся с 11 марта. Цена стартует от 599 долларов США для обычных пользователей и от 499 долларов США для образовательных нужд.

Напомним, несколько дней назад Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 17e, объединяющий ключевые функции флагманской линейки iPhone 17 и доступную цену - $599.

Автор:
Татьяна Гойденко