Более 90% граждан Германии начали экономить на покупках и развлечениях

По данным Евростату, уровень инфляции в еврозоне в июне составил 8,6% — рекорд за 20 лет. На фоне этого 91% опрошенных граждан Германии заявляют, что уже начинают экономить, в основном на посещении ресторана (54%), на покупке одежды (50%) и на отдыхе (48%). 43% экономят даже на продуктах.

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Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на опрос INSA.

Практически каждый второй (46%) решил отложить запланированную крупную покупку в этом году из-за высоких цен.

75% опрошенных ответили, что сильно или очень сильно ощущают рост цен. В домашних хозяйствах с доходом менее 2000 евро об этом заявили 82%.

50% респондентов заявили, что их экономическое положение в этом году ухудшилось. У 42% оно осталось прежним, и только у 7% улучшилась. 46% опрошенных ожидают, что ситуация и дальше будут ухудшаться.

Отметим, что инфляция в Германии в июне составила 7,6%.