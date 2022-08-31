Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители в августе потребительские цены в еврозоне выросли на 9,1%, что является рекордным показателем инфляции в странах ЕС. Об этом сообщает Евростат.

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Это девятый рекорд роста потребительских цен в регионе, ускорение инфляции началось еще в ноябре 2021 года.

Евростат обратил внимание на высокий годовой уровень инфляции в энергетике – 38,3%, что несколько ниже по сравнению с 39,6% в июле. Продукты питания, алкоголь и табак выросли на 10,6% по сравнению с 9,8% в июле, причем дополнительный эффект засухи на континенте способствовал росту.

В некоторых странах ЕС инфляция замедляется. Показатель во Франции снизился до 6,5% в августе по сравнению с 6,8% в июле. Испания также опубликовала данные о замедлении инфляции за август до 10,3% в годовом исчислении по сравнению с 10,7% в июле, согласно предварительной оценке Евростата.

В то же время в Германии в августе инфляция достигла наивысшего уровня за почти полвека – 8,8% в годовом исчислении.

Отметим, что в Эстонии самый высокий уровень инфляции в еврозоне – 25,2%, за ней следуют Литва (21,1%) и Латвия (20,8%). Мальта и Финляндия следуют за Францией с низкими темпами инфляции – 7,1% и 7,6% соответственно.

Напомним, что на фоне роста цен 91% опрошенных граждан Германии заявляют, что уже начинают экономить, преимущественно на посещении ресторана (54%), на покупке одежды (50%) и на отдыхе (48%). 43% экономят даже на продуктах.