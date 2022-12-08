НБУ сохранил действующую учетную ставку, но повысил требования к обязательным резервам банков

Правление Национального банка Украины 8 декабря приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Также регулятор повысил требования к обязательным резервам банков. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Это (решение – Delo.ua) будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году", — объясняют в правлении НБУ.

Учетная ставка сохранена на сравнительно высоком уровне, учитывая высокие инфляционные ожидания и смещенный вверх баланс рисков. При этом инфляция растет несколько медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.

Так, в Украине в октябре рост потребительских цен ускорился до 26,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре показатель будет расти, но медленнее, чем предполагалось в октябрьском прогнозе. Кроме того, во II квартале 2023 года ожидается начало цикла замедления годовой инфляции.

Относительно второго важного решения: НБУ повышает нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 в. п . Формирование резервов в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ должно начаться с 11 января 2023 года.

При этом банки смогут покрывать до 50% общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ.

"В случае реализации проинфляционных рисков НБУ готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов", – добавили в НБУ.

В целом риски для экономики остаются повышенными, однако прослеживаются и положительные тенденции. В частности, международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2022 достигли 27 951,4 млн дол. Показатель превысил уровень, зафиксированный в начале войны России против Украины.

Кроме того, в течение ІІІ квартала украинская банковская система начала показывать лучшие результаты, а по некоторым показателям вышла даже на довоенный уровень. Еще в начале июня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых, оставляя ее неизменной до сих пор.

Именно это стимулировало банки на протяжении ІІІ квартала поднимать ставки по вкладам как физических лиц, так и бизнеса. Вместе со стоимостью привлечений шли вверх и ставки по кредитам.