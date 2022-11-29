Обесточение не сломит банковскую систему. Как будут работать банки в условиях возможного блекаута

На сегодняшний день от отключений электроэнергии, вызванных обстрелами инфраструктуры армией РФ, страдают все без исключения: и люди, и бизнес. Это касается и банков. Для последних основная проблема состоит в обеспечении бесперебойной работы отделений. Оснастить генераторами все филиалы практически невозможно. Это тяжело с экономической, технической и логистической точек зрения.

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Как говорит в комментарии delo.ua заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин, кроме этого, существует и социальное измерение вопроса. Большинство отделений расположены в жилых кварталах, жителям которых часто мешает громкая работа генераторов. Из-за всех этих сложностей банки идут путем определения "дежурных отделений", которые и оснащаются резервными источниками электроснабжения.

К усилению безопасности банковского сектора, конечно же, присоединился и НБУ, который в своем официальном обращении четко заверил, что система сохраняет стабильность.

Платежная инфраструктура и электронные сервисы в безопасности

В то же время работе электронных сервисов и систем и платежной инфраструктуре текущая ситуация не угрожает. Все критически важные информационные системы, клиентские данные хранятся как минимум на защищенных и зарезервированных по электроснабжению и связи серверах.

"Многие банки уже перенесли их в облако. Мы, например, еще и дополнительно резервируем данные в Европе. Теперь с уверенностью можно сказать, что банковская IT-инфраструктура способна выдержать отключение продолжительностью по меньшей мере до двух суток", – рассказывает Карчажкин.

И этот безопасный период постепенно растет, ведь банки продолжают работать над усовершенствованием резервирования и усиливать защиту инфраструктуры. Кроме генераторов и усиленных источников бесперебойного питания (ИБП), сейчас банки активно устанавливают системы спутникового доступа к сети интернет Starlink. Это еще один уровень резервирования.

В то же время банки не могут обеспечить бесперебойную работу клиентских устройств, установленных в магазинах и торговых центрах. Если отсутствует электроснабжение, POS-терминал не сможет принять оплату картой, хотя банк к этому и готов. А банкомат без питания или связи не выдаст деньги.

"Возможно, это слишком очевидный тезис, но следует понимать, что при условии тотального блекаута, к которому страна готовится, но делает все возможное, чтобы предотвратить его, работоспособность банков вряд ли глобально изменит ситуацию", - добавляет Алексей Карчажкин.

Впрочем, банкиры убеждены, что вообще никаких причин переживать за безопасность средств на банковских счетах нет. Но иметь немного наличных денег в кошельке все же надо. Тем более, что, наверное, в стране не осталось людей, которые не сталкивались бы с невозможностью рассчитаться картой в магазине или на почте из-за отсутствия электроэнергии.

Банки готовились к худшему сценарию заранее

Как отметил Нацбанк, сегодня – в условиях постоянных отключений электроэнергии – банки еще и эффективно применяют заранее разработанные планы непрерывной деятельности и регулярно их обновляют.

При этом банки учитывают результаты моделирования различных вариантов операционного риска в соответствии с требованиями положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах, которое регулятор принял еще в июне 2018 года.

"Национальный банк находится в постоянном диалоге с банками, осуществляет оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами. В первые месяцы активных боевых действий для непрерывной деятельности банковской инфраструктуры важны были два фактора", - объясняют представители НБУ.

Первый фактор состоит в резервировании банками мощностей центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающих функционирование банковских систем и клиентских приложений, наличие резервных каналов связи и т.п. Второй фактор заключается в обеспечении инкассации отделений банков и торговых предприятий в условиях роста наличного спроса.

Более того, с целью минимизации этих рисков при отключении электричества Нацбанк вместе с системно важными банками внедряет план мер для “...обеспечения непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения”.

Крупнейшие банки поставили ряд отделений на "чередование"

Системно важные банки определили перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.

"Очередные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными", – успокаивает НБУ.

Параллельно в НБУ организовали бесперебойную работу его контактных центров и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах. В Нацбанке также – с целью снижения нагрузок на отделение – рекомендовали банкам автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов. Еще в одном своем В сообщении регулятор успокоил граждан и тем, что готов бесперебойно подкреплять банки в случае необходимости наличными деньгами.

Кстати, по данным НБУ сейчас работает более 1,5 тыс. банковских отделений и более 3,8 тыс. банкоматов по всей стране.

Как отметил в комментарии Delo.ua пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, в "Привате" - при длительном отключении электричества - клиенты могут воспользоваться для личных целей (зарядить смартфон, проверить электронную почту) сетью "очередных" отделений финучреждения, которые обеспечены генераторами и интернетом, чтобы предоставлять услуги даже в условиях обесточивания.

"Сегодня в автономном режиме у нас работает почти 100 наших отделений, и мы работаем, чтобы их было еще больше. Также перечень этих отделений можно увидеть на сайте НБУ и в числе "Пунктов несокрушимости" как оборудованные генератором точки", – рассказал Олег Серга.