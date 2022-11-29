Знеструмлення не зламає банківську систему. Як будуть працювати банки в умовах можливого блекауту

На сьогоднішній день від відключень електроенергії, спричинених обстрілами інфраструктури армією РФ, потерпають усі без винятку: і люди, і бізнес. Це стосується і банків. Для останніх основна проблема полягає у забезпеченні безперебійної роботи відділень. Оснастити генераторами усі філії майже неможливо. Це важко з економічної, технічної і логістичної точок зору.

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Як говорить у коментарі Delo.ua заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін, крім цього, існує й соціальний вимір питання. Більшість відділень розташовані у житлових кварталах, мешканцям яких доволі часто заважає гучна робота генераторів. Через усі ці складнощі банки йдуть шляхом визначення "чергових відділень", які й оснащуються резервними джерелами електропостачання.

До підсилення безпеки банківського сектору, звичайно ж, долучився і НБУ, який у своєму офіційному зверненні чітко запевнив, що система зберігає стабільність.

Платіжна інфраструктура і електронні сервіси у безпеці

У той же час, роботі електронних сервісів та систем, й платіжній інфраструктурі поточна ситуація не загрожує. Усі критично важливі інформаційні системи, клієнтські дані зберігаються щонайменше на захищених та зарезервованих за електропостачанням та зв’язком серверах.

"Багато банків вже перенесли їх в “хмару”. Ми, наприклад, ще й додатково резервуємо дані в Європі. Наразі з впевненістю можна сказати, що банківська IT-інфраструктура здатна витримати відключення тривалістю щонайменше до двох діб", – розповідає Карчажкін.

І цей безпечний період поступово зростає, адже банки продовжують працювати над удосконаленням резервування та посилювати захист інфраструктури. Окрім генераторів та посилених джерел безперебійного живлення (ДБЖ) зараз банки активно встановлюють системи супутникового доступу до мережі інтернет Starlink. Це ще один рівень резервування.

У той же час банки не можуть забезпечити безперебійну роботу клієнтських пристроїв, які встановлені в магазинах та торгівельних центрах Якщо відсутнє електропостачання, POS-термінал не зможе прийняти оплату карткою, хоча банк до цього і готовий. А банкомат без живлення або зв’язку не видасть гроші.

"Можливо, це занадто очевидна теза, але слід розуміти, що за умови тотального блекауту, до якого країна готується, але робить усе можливе, щоб запобігти йому, працездатність банків навряд чи глобально змінить ситуацію", – додає Олексій Карчажкін.

Втім банкіри переконані, що загалом жодних причин переживати за безпеку коштів на банківських рахунках немає. Але мати трохи готівки в гаманці все ж треба. Тим більше, що, напевно, в країні не залишилося людей, які б не стикалися з неможливістю розрахуватися карткою в магазині чи на пошті через відсутність електроенергії.

Банки готувалися до найгіршого сценарію заздалегідь

Як окремо наголосив Нацбанк, сьогодні – в умовах постійних відключень електроенергії – банки ще й ефективно застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності і регулярно їх оновлюють.

При цьому банки враховують результати моделювання різних варіантів операційного ризику відповідно до вимог положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, яке регулятор прийняв ще у червні 2018 року.

"Національний банк перебуває в постійному діалозі з банками, здійснює оцінку поточної ситуації на предмет наявних і потенційних ризиків, щоб своєчасно реагувати необхідними інструментами. У перші місяці активних бойових дій для безперервної діяльності банківської інфраструктури важливими були два чинники", – пояснюють представники НБУ.

Перший чинник полягає у резервуванні банками потужностей центрів обробки даних (ЦОД), які забезпечують функціонування банківських систем і клієнтських додатків, наявність резервних каналів зв`язку тощо. Другий чинник полягає у забезпеченні інкасації відділень банків і торговельних підприємств в умовах зростання попиту на готівку.

Більш того, з метою мінімізації цих ризиків при відключенні електрики Нацбанк разом із системно важливими банками впроваджує план заходів для “...забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання".

Найбільші банки поставили ряд відділень на "чергування"

Системно важливі банки визначили перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

"Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою", – заспокоює НБУ.

Паралельно в НБУ організували безперебійну роботу його контактних центрів і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах. У Нацбанку також – з метою зниження навантажень на відділення – рекомендували банкам автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів. Ще в одному своєму повідомленні регулятор заспокоїв громадян і тим, що готовий безперебійно підкріплювати банки у разі потреби готівкою.

До речі, за даними НБУ наразі працює понад 1,5 тис. банківських відділень та більше ніж 3,8 тис. банкоматів по всій країні.

Як зазначив у коментарі Delo.ua прессекретар Приватбанку Олег Серга, у "Приваті" – за умов довготривалого відключення електрики – клієнти можуть скористатися для особистих цілей (зарядити смартфон, перевірити електронну пошту) мережею "чергових" відділень фінустанови, які забезпечені генераторами та інтернетом, щоб надавати послуги навіть в умовах знеструмлення.

"Сьогодні в автономному режимі у нас працює майже 100 наших відділень, і ми працюємо, щоб їх було ще більше. Також перелік цих відділень можна побачити на сайті НБУ та в числі "Пунктів незламності" як обладнані генератором точки", – розповів Олег Серга.