Международные резервы Украины превысили довоенный уровень

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2022 достигли 27 951,4 млн дол. Показатель превысил уровень, зафиксированный в начале войны России против Украины. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Национального банка.

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Уточняем, что на утру 24 февраля 2022 года международные резервы Украины составляли 27 422,2 млн долл.

"В ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря ритмичным поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте", — объясняет регулятор.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 616,9 млн долл., из них:

2 530,0 млн долл. – от Европейского Союза;

1 500,0 млн долл – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);

517,8 млн долл – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

69,1 млн долл. – от других международных кредиторов.

В ноябре НБУ продолжал выходить на межбанковские рынки. Нацбанк продал на валютном рынке 1 632,7 млн долларов и выкупил в резервы – 63,9 млн долларов.

При этом интервенции НБУ по продаже валюты снижаются второй месяц подряд. Регулятор объясняет это устойчивыми валютными поступлениями со стороны экспортеров, прежде всего агропромышленного комплекса.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — подытожили в пресс-службе НБУ.

Кроме того, в течение ІІІ квартала украинская банковская система начала показывать лучшие результаты, а по некоторым показателям вышла даже на довоенный уровень.

Еще в начале июня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых, оставляя ее неизменной до сих пор. Именно это стимулировало банки на протяжении ІІІ квартала поднимать ставки по вкладам как физических лиц, так и бизнеса. Вместе со стоимостью привлечений шли вверх и ставки по кредитам.

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