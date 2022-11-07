За 9 месяцев украинские банки получили 7,4 млрд гривен прибыли, но значительно снизили рентабельность

В январе-сентябре 2022 года украинские банки получили 7,4 млрд. гривен прибыли. Однако рентабельность капитала банковского сектора составила 4,3% по сравнению с 32,1% за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"Такая динамика в значительной степени обусловлена ростом отчислений в резервы под понесенный и ожидаемый ущерб в результате войны. С начала года банки сформировали резервы объемом 99.0 млрд грн, из них за март – сентябрь – 93.3 млрд грн"

Темпы роста чистого процентного дохода за 9 месяцев 2022 года замедлились до 26% в годовом исчислении с 35% в январе – сентябре 2021 года преимущественно из-за сокращения процентных доходов в розничном сегменте. В первые месяцы полномасштабной войны все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", а некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам.

Чистый комиссионный доход сократился за январь – сентябрь 2022 г. на 16% г/г по сравнению с ростом на 28% г/г в соответствующем периоде прошлого года. Спрос на банковские услуги постепенно восстанавливается после шока в начале полномасштабной военной агрессии, но по-прежнему остается низким по сравнению с прошлогодним. Это ограничивает комиссионные доходы банков.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за 9 месяцев на 78% р/с. В частности, по итогам третьего квартала чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы составила 56.5 млрд грн по сравнению с 25.7 млрд грн в третьем квартале 2021 года.

Напомним, в Украине в январе-сентябре 2022 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1 572,4 млрд грн, что на 14% уступает показателю за аналогичный период прошлого года.