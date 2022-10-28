Через війну впав обіг готівки в касах українських банків

В Україні у січні-вересні 2022 року обсяг надходжень готівки до кас банків склав 1 572,4 млрд грн, що на 14% поступається показнику за аналогічний періодом минулого року. Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Національного банку.

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За 9 місяців цього року каси банків видали 1 616,2 млрд грн готівкою, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

"Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами", — зазначає регулятор.

Серед касових операцій найпопулярнішими були такі:

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%.

Основними джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів із використанням платіжних карток (36,5%), а також торговельна виручка (31,9%) і виручка від усіх видів послуг (15,4%).

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року НБУ розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003- 2007 років для заміни їх на оновлені грошові знаки.

При цьому ще з 1 жовтня 2019 року в Україні перестали бути платіжними засобами та вилучаються з готівкового обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. У 1 жовтня 2020 року з обігу також було виведено монети номіналом 25 копійок.