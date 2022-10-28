Из-за войны упал оборот наличных денег в кассах украинских банков

В Украине в январе-сентябре 2022 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1 572,4 млрд грн, что на 14% уступает показателю за аналогичный период прошлого года. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Национального банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

За 9 месяцев этого года кассы банков выдали 1 616,2 млрд грн наличными, что на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

"В то же время за девять месяцев 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков, и инкассаторских компаний по операциям клиентов", - отмечает регулятор.

Среди кассовых операций наиболее популярными были:

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 82,4%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 5,3%;

для покупки иностранной валюты у клиентов – 4,1%.

Основными источниками поступлений наличных денег в касс банков стали операции клиентов с использованием платежных карт (36,5%), а также торговая выручка (31,9%) и выручка от всех видов услуг (15,4%).

Напомним, что с 1 января 2023 года НБУ начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов для замены их на обновленные денежные знаки.

При этом еще с 1 октября 2019 года в Украине перестали быть платежными средствами и изымаются из наличного обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. В 1 октября 2020 из обращения также были выведены монеты номиналом 25 копеек.