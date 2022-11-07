За 9 місяців українські банки отримали 7,4 млрд гривень прибутку, але значно знизили рентабельність

В січні-вересні 2022 року українські банки отримали 7,4 млрд гривень прибутку. Проте рентабельність капіталу банківського сектору склала 4,3% порівняно з 32,1% за аналогічний період 2021 року. Про це повідомляє пресс-служба Національного банку України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Така динаміка значною мірою зумовлена зростанням відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. З початку року банки сформували резерви обсягом 99.0 млрд грн, із них за березень – вересень – 93.3 млрд грн"

Темпи зростання чистого процентного доходу за 9 місяців 2022 року уповільнилися до 26% у річному вимірі з 35% у січні – вересні 2021 року переважно через скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті. У перші місяці повномасштабної війни всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", а деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами.

Чистий комісійний дохід скоротився за січень – вересень 2022 року на 16% р/р порівняно зі зростанням на 28% р/р у відповідному періоді минулого року. Попит на банківські послуги поступово відновлюється після шоку на початку повномасштабної військової агресії, але все ще залишається низьким порівняно з минулорічним. Це обмежує комісійні доходи банків.

Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за 9 місяців на 78% р/р. Зокрема, за підсумками третього кварталу чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви становив 56.5 млрд грн порівняно з 25.7 млрд грн у третьому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, в Україні у січні-вересні 2022 року обсяг надходжень готівки до кас банків склав 1 572,4 млрд грн, що на 14% поступається показнику за аналогічний період минулого року