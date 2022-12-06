Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2022 року досягли 27 951,4 млн дол. Показник перевищив рівень, що був зафіксований на початку війни Росії проти України. Про це 6 грудня повідомила пресслужба Національного банку.

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Уточнюємо, що на ранок 24 лютого 2022 року міжнародні резерви України становили 27 422,2 млн дол.

"У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", — пояснює регулятор.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 616,9 млн дол, з них:

2 530,0 млн дол – від Європейського Союзу; 1 500,0 млн дол – від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку); 517,8 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); 69,1 млн дол – від інших міжнародних кредиторів.

В листопаді НБУ продовжував виходити на міжбанківські ринки. Нацбанк продав на валютному ринку 1 632,7 млн дол та викупив до резервів – 63,9 млн дол.

При цьому інтервенції НБУ з продажу валюти знижуються другий місяць поспіль. Регялтор пояснює це стійкими валютними надходженнями з боку експортерів, насамперед агропромислового комплексу.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", — підсумували в пресслужбі НБУ.

Крім того, протягом ІІІ кварталу українська банківська система почала показувати кращі результати, а за деякими показниками вийшла навіть на довоєнний рівень.

Ще на початку червня Нацбанк оголосив про підняття облікової ставки з 10% до 25% річних, лишаючи її незмінною до цього часу. Саме це стимулювало банки впродовж ІІІ кварталу піднімати ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу. Разом із вартістю залучень йшли догори і ставки за кредитами.

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