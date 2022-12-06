Чистые активы банков превысили довоенный уровень. Что стоит за восстановлением системы и насколько оно настоящее

В течение ІІІ украинская банковская система начала показывать лучшие результаты, а по некоторым показателям вышла даже на довоенный уровень. И случилось это на средства граждан в буквальном смысле, которые повысили ликвидность финучреждений, свидетельствуют последние данные НБУ.

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Как отмечают в регуляторе, впервые с начала полномасштабной войны начали увеличиваться срочные вклады в гривне, а – в иностранной валюте возобновили рост впервые со времен коронакризиса. И произошло это главным образом благодаря двум ключевым решениям НБУ, о чем ниже.

В конечном итоге в ІІІ квартале банковский сектор получил прибыль. И это после убыточного первого полугодия, когда по системе грянула широкомасштабная война.

"Банковский сектор за ІІІ квартал получил 12 млрд грн прибыли. Эта прибыль позволила компенсировать убытки первого полугодия, поэтому финансовый результат за девять месяцев положительный – 7,4 млрд грн. Причиной прибыльности стало сохранение высокой операционной эффективности", – говорится уже в конце обзора банковского сектора НБУ.

В то же время финучреждения вынуждены производить значительные отчисления в резервы под нанесенный войной ущерб. За ІІІ квартал отчисления в резервы под кредиты составили 33,5 млрд грн, а под ценные бумаги – 7,1 млрд грн. Как добавляют в регуляторе, признание подлинного качества активов будет продолжаться, поэтому резервы в дальнейшем будут расти.

Объемы активов банков превысили довоенный уровень, в то же время кредитный портфель сократился.

В ІІІ квартале чистые активы банков в целом выросли на 7,5% и превысили довоенный уровень. В НБУ подчеркивают, что это произошло, главным образом, благодаря наращиванию учреждениями депозитных сертификатов НБУ. Иными словами, банки просто стали чаще одалживать регулятору деньги. И это неудивительно, потому что сейчас банки, в связи с нестабильной ситуацией, возвращаются в депозитные сертификаты НБУ.

Здесь рисков ноль, средства можно вернуть в любой момент, а доходность отличная – 23%. И это при том, что депозитные ставки для клиентов невелики, хотя и их повышение сыграло на несущественный прирост средств физлиц (за квартал – на 2,2%).

Иными словами, банки, вместо кредитования экономики и содействия ее развитию, выбирают наиболее прибыльный инструмент. Это даже не вложение средств в ОВГЗ, ставки по которым, как показал последний аукцион, составили 19,25% максимум за бумаги на 2 года.

Вместе с тем, по системе произошло сокращение чистого кредитного портфеля. Гривневого – прежде всего вследствие дорезервирования, валютного – в большей степени из-за погашения ссуд. Впрочем, для сокращения гривневого портфеля есть еще одна причина, о чем отмечает директор ProFin Consulting Вадим Березовик.

"Что касается гривны, то здесь все просто: берется кредитный портфель, из которого вычитаются сформированные резервы. Да и банки сейчас неактивно кредитуют. Кредиты, которые предоставлялись физлицам, сейчас среди банков не так популярны. Многие заемщики либо уехали из страны, либо находятся на оккупированных территориях. Кредитные портфели физлица сокращаются еще и потому", – говорит эксперт.

Прироста по кредитным портфелям юрлиц также практически не происходит. К тому же банки часто отказываются кредитовать то ли физ-, то ли юрлиц, учитывая риски потерять залог (прежде всего – вражеские обстрелы) и остановку бизнеса заемщика. Сегодня банк выдает кредит, а завтра должен думать, как формировать под него резервы, страхуя риски.

Что касается сокращения кредитного портфеля в инвалюте, то эксперт подтверждает тенденцию и озвучивает для нее следующие причины.

"Сейчас иметь валютный кредит у заемщиков желания все меньше, поэтому они и стараются поскорее погасить задолженность: если происходит удешевление национальной валюты, то увеличиваются и обязательства. Если у клиента нет достаточных поступлений в инвалюте, он "прогорает". Такие клиенты или гасят задолженность или переходят в гривну", – добавляет Березовик.

Как информируют в НБУ, за ІІІ квартал чистые гривневые корпоративные кредиты уменьшились на 2,2%, валютные – на 10% в долларовом эквиваленте. Только государственные банки нарастили гривневое кредитование бизнеса – на 4,3% за квартал. Чистый розничный кредитный портфель сократился за ІІІ квартал на 13,8% как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов.

"Сегодня фактором роста кредитования бизнеса выступают государственные программы по льготному кредитованию – "5-7-9". В большинстве речь идет о государственных банках, имеющих сегодня более половины в своих балансах банковских активов. Но это касается не только госбанков, а всех аккредитованных" финучреждений, которым предоставляется квота, в зависимости от размера банка», – напоминает Березовик.

С другой стороны, в НБУ подчеркнули, что банки постепенно признают кредитные потери из-за войны.

"Удельный вес неработающих кредитов вырос за квартал на 3,9 п. п., с начала полномасштабного вторжения на 7 п. п. – до 33,6%. Наиболее заметно возросла доля неработающих кредитов физическим лицам. К признанию займов неработающими в основном приводит просрочка уплаты", – говорится в обзоре Национального банка.

Объем срочных средств населения впервые с начала войны показал рост

Еще в начале июня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых, оставляя ее неизменной до сих пор. Именно это стимулировало банки на протяжении ІІІ квартала поднимать ставки по вкладам как физических лиц, так и бизнеса. Вместе со стоимостью привлечений шли вверх и ставки по кредитам.

"Объем гривневых средств физических лиц увеличился на 2,7%, преимущественно за счет роста остатков на счетах в государственных банках. Объем валютных розничных депозитов почти не изменился", – говорится в сообщении НБУ.

Параллельно повышение депозитных ставок повлекло и восстановление прироста срочных средств населения, объем которых вырос на 2,2% впервые с начала войны. Регулятор разрешил покупать инвалюту для открытия срочных валютных вкладов, что способствовало их росту в долларовом эквиваленте на 5,9%.

Относительно субъектов хозяйствования их средства в гривне увеличились за квартал на 3,7%, а в валюте, наоборот, уменьшились в долларовом эквиваленте почти на 2%. Средства клиентов доминируют в обязательствах банков, их доля составляет 86,8%.

Говоря об увеличении гривневых средств населения в гривне, финансовый аналитик Дмитрий Добош в комментарии delo.ua отметил, что несмотря на относительное повышение ставок по депозитам, ключевую роль в процессе сыграл еще один фактор – военнослужащие.

"Военные сегодня получают сравнительно высокие зарплаты, но в определенных обстоятельствах не могут полностью тратить заработанные средства. Тратить их особенно некуда. На привлекательность депозитов влияет и еще один фактор – открытие карт и счетов онлайн. Банки начали оформлять депозиты дистанционно, что тоже со временем, по моему мнению, поспособствует приросту депозитов в банках", – добавил он.