НБУ зберіг чинну облікову ставку, але підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків

Правління Національного банку України 8 грудня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Також регулятор підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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"Це (рішення – Delo.ua) сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році", — пояснюють в правлінні НБУ.

Облікова ставка збережена на порівняно високому рівні з огляду на високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків. При цьому інфляція зростає дещо повільніше, ніж прогнозував Національний банк.

Так, в Україні у жовтні зростання споживчих цін пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді показник зростатиме, але повільніге, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі. Крім того, у II кварталі 2023 року очікується початок циклу сповільнення річної інфляції.

Щодо другого важливого рішення: НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п . Формування резервів в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП має розпочатися з 11 січня 2023 року.

При цьому банки зможуть покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

"У разі реалізації проінфляційних ризиків НБУ готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів", - додали в НБУ.

Загалом, ризики для економіки залишаються підвищеними, проте простежуються і позитивні тенденції. Зокрема, міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2022 року досягли 27 951,4 млн дол. Показник перевищив рівень, що був зафіксований на початку війни Росії проти України.

Крім того, протягом ІІІ кварталу українська банківська система почала показувати кращі результати, а за деякими показниками вийшла навіть на довоєнний рівень. Ще на початку червня Нацбанк оголосив про підняття облікової ставки з 10% до 25% річних, лишаючи її незмінною до цього часу.

Саме це стимулювало банки впродовж ІІІ кварталу піднімати ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу. Разом із вартістю залучень йшли догори і ставки за кредитами.