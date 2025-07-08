Запаси газу в європейських сховищах перевищили 60%

Станом на 5 липня, європейські підземні сховища газу заповнені на понад 60%. У сховищах зберігається 64,5 млрд куб м природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на дані GIE.

Зазначається, що європейські країни активно нарощують свої запаси газу. Лише за останній місяць, з 5 червня по 5 липня, обсяг газу в європейських сховищах зріс на 10%, сягнувши відмітки в 60% заповненості. За цей період до сховищ було закачано близько 11 мільярдів кубометрів природного газу.

Закачування газу

Темпи закачування газу до європейських сховищ продовжують зростати, завдяки чому вдається скорочувати різницю між цьогорічним заповненням сховищ та середнім заповненням за останні 5 років – до 13,5%. У порівнянні з минулим роком у європейських сховищах на 19,7 млрд куб м або на 23% менше газу.

За перші 5 днів липня до європейських сховищ закачано 1,67 млрд куб м природного газу, на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Впродовж червня 2025 р. закачування газу до європейських ПСГ склало близько 11 млрд куб м, у 1,5 рази більше, ніж у червні минулого року.

Зважаючи на те, що запаси газу в сховищах Європи наразі нижчі, ніж у попередні роки, континент потребує значно більших обсягів закачування до початку наступного опалювального сезону. Цей додатковий обсяг переважно забезпечується за рахунок збільшеного імпорту скрапленого природного газу (СПГ).

Нагадаємо, Рада ЄС і Європарламент узгодили поправки до регламенту про зберігання газу, які дозволяють країнам-членам забезпечити 90% заповненості підземних газових сховищ у будь-який час між 1 жовтня та 1 грудня.