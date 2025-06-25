ЄС оновлює правила зберігання газу: сховища мають бути заповнені на 90% до грудня

Рада ЄС і Європарламент узгодили поправки до регламенту про зберігання газу, які дозволяють країнам-членам забезпечити 90% заповненості підземних газових сховищ у будь-який час між 1 жовтня та 1 грудня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Газові стратегії ЄС

"Забезпечуючи достатні запаси газу перед зимою, ми не лише захищаємо наших громадян і бізнес від цінових шоків і перебоїв з поставками, а й надсилаємо чіткий сигнал, що не будемо заручниками зовнішнього енергетичного тиску", - заявила міністр промисловості Польщі, яка головує в Раді ЄС, Мажена Чарнецка.



Як зазначають у Брюсселі, ухвалені поправки мають на меті зменшити вразливість ЄС до цінових коливань, спричинених геополітичною нестабільністю, яка посилилася після початку війни в Україні.

Угода зберігає чинну вимогу щодо заповнення підземних сховищ газу на рівні 90% до початку опалювального сезону, проте вводить більшу гнучкість у термінах — досягти цієї мети можна буде в будь-який момент між 1 жовтня і 1 грудня, замість нинішнього обов’язкового дедлайну 1 листопада.

Рада ЄС та Європарламент дійшли згоди, що проміжні показники заповнення газових сховищ слід розглядати як орієнтовні. Такий підхід має забезпечити передбачуваність обсягів зберігання, водночас зберігаючи гнучкість для учасників ринку щодо термінів закупівлі газу протягом року.

Досягнуту попередню угоду ще мають офіційно схвалити обидві інституції.

У Раді ЄС зазначають, що завдяки запровадженим у 2022 році цільовим орієнтирам щодо заповнення газових сховищ, Європі вдалося зміцнити енергетичну безпеку після кризи на ринку. Чинні зобов’язання щодо рівня запасів діють до кінця 2025 року. Однак через напружену ситуацію на глобальному газовому ринку в Брюсселі вважають за необхідне продовжити ці заходи й надалі.

Газові сховища забезпечують до 30% загального зимового споживання газу в ЄС.

Нагадаємо, цьогоріч через значні пошкодження видобувної та зберігальної інфраструктури Україна змушена імпортувати не менше 4,6 млрд кубометрів природного газу.