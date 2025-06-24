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Газ у Європі подешевшав на 12% після перемир'я Ізраїлю та Ірану

газове сховище
Ціни на газ у Європі повернулися на "доконфліктний" рівень / Freepik

На тлі припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, про яке повідомив президент США Дональд Трамп, ціни на газ у Європі різко обвалилися на 12%. Це падіння повністю нівелювало зростання, спричинене ескалацією конфлікту.

Як пише Delo.ua, про це передає ExPro, посилаючись на дані ICE.

Динаміка падіння 

У вівторок, 24 червня, ф'ючерсні ціни на природний газ (Front Month) на нідерландському хабі TTF обвалилися на понад 12%, досягнувши позначки €35,3/MWh.

Таким чином, вартість газу знизилася більш ніж на €5/MWh – з €40,5/MWh наприкінці понеділка до €35,3/MWh на початку вівторка. Ціни на європейських хабах опустилися до найнижчого рівня з 11 червня, тобто до початку ізраїльсько-іранських атак.

Фото 2 — Газ у Європі подешевшав на 12% після перемир'я Ізраїлю та Ірану

Перебоїв у постачанні LNG не очікується

Повідомляється, що ринок залишається добре забезпеченим, як трубопровідним газом (передусім з Норвегії), так і LNG. Враховуючи досягнення перемир’я, жодних перебоїв у постачання LNG через Ормузьку протоку до Європи чи інших країн не очікується.

Крім того, Ізраїль може найближчим часом відновити видобуток на своїх родовищах та, відповідно, відновити експорт до Єгипту, що зменшить закупівлі Єгипту на спотовому ринку LNG, пише ExPro.

Що з газом в Україні

Останніми тижнями український ринок значною мірою залежить від коливань цін на природний газ у Європі.  

Зниження цін на природний газ на європейських хабах може спровокувати зниження цін і на українському ринку – до рівня TTF +€10-12/MWh, що становить близько 29 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Згідно котирувань Natural gas ExPro у понеділок 23 червня газ в Україні торгувався за цінами 31 300 – 31 800 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Якщо ціни на внутрішньому ринку зберігатимуться на вищому рівні, приватні компанії можуть активізувати імпорт природного газу з Європи до України. У червні як мінімум декілька компаній вже імпортували газ до України.

Нагадаємо, 24 червня світові фондові ринки продемонстрували зростання, а долар США продовжив своє падіння. Це відбулося після набрання чинності угоди про припинення вогню, яка поклала край 12-денному конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Водночас ціни на нафту знизилися майже до двотижневого мінімуму, оскільки зменшилися побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні.

Автор:
Тетяна Бесараб