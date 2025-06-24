Газ в Европе подешевел на 12% после перемирия Израиля и Ирана

На фоне прекращения огня между Израилем и Ираном, о котором сообщил президент США Дональд Трамп, цены на газ в Европе резко упали на 12%. Это падение полностью нивелировало рост, вызванный эскалацией конфликта.

Как пишет Delo.ua, об этом передает ExPro, ссылаясь на данные ICE.

Динамика падения

Во вторник, 24 июня, фьючерсные цены на природный газ (Front Month) на нидерландском хабе TTF обвалились более чем на 12%, достигнув отметки €35,3/MWh .

Таким образом, стоимость газа снизилась более чем на €5/MWh – с €40,5/MWh в конце понедельника до €35,3/MWh в начале вторника. Цены на европейских хабах опустились до самого низкого уровня с 11 июня, то есть до начала израильско-иранских атак.

Перебоев в поставках LNG не ожидается

Сообщается, что рынок остается хорошо обеспеченным как трубопроводным газом (прежде всего из Норвегии), так и LNG. Учитывая достижение перемирия, никаких перебоев в поставке LNG через Ормузский пролив в Европу или другие страны не ожидается.

Кроме того, Израиль может в ближайшее время восстановить добычу на своих месторождениях и соответственно возобновить экспорт в Египет, что уменьшит закупки Египта на спотовом рынке LNG, пишет ExPro.

Что с газом в Украине

В последние недели украинский рынок в значительной степени зависит от колебаний цен на природный газ в Европе.

Снижение цен на природный газ на европейских хабах может спровоцировать снижение цен и на украинском рынке — до уровня TTF +10-12/MWh, что составляет около 29 000 грн/тыс. куб м (с НДС).

Согласно котировок Natural gas ExPro в понедельник 23 июня газ в Украине торговался по ценам 31300 – 31800 грн/тыс. куб м (с НДС).

Если цены на внутреннем рынке будут сохраняться на высшем уровне, частные компании могут активизировать импорт природного газа из Европы в Украину. В июне как минимум несколько компаний уже импортировали газ в Украину.

Напомним, 24 июня мировые фондовые рынки продемонстрировали рост, а доллар США продолжил свое падение. Это произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое положило конец 12-дневному конфликту между Ираном и Израилем. В то же время цены на нефть снизились почти до двухнедельного минимума, поскольку уменьшились опасения по поводу возможных перебоев в поставках.