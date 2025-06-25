ЕС обновляет правила хранения газа: хранилища должны быть заполнены на 90% к декабрю

Совет ЕС и Европарламент согласовали поправки к регламенту о хранении газа, позволяющие странам-членам обеспечить 90% заполненности подземных газовых хранилищ в любое время между 1 октября и 1 декабря.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Газовые стратегии ЕС

"Обеспечивая достаточные запасы газа перед зимой, мы не только защищаем наших граждан и бизнес от ценовых шоков и перебоев с поставками, но и посылаем четкий сигнал, что не будем заложниками внешнего энергетического давления", — заявила министр промышленности Польши, председательствующая в Совете ЕС Мажена Чарнецка.



Как отмечают в Брюсселе, принятые поправки имеют целью уменьшить уязвимость ЕС к ценовым колебаниям, вызванным усилившейся геополитической нестабильностью после начала войны в Украине.

Соглашение сохраняет действующее требование по заполнению подземных хранилищ газа на уровне 90% к началу отопительного сезона, однако вводит большую гибкость в сроках — достичь этой цели можно будет в любой момент между 1 октября и 1 декабря вместо нынешнего обязательного дедлайна 1 ноября.

Совет ЕС и Европарламент пришли к согласию, что промежуточные показатели заполнения газовых хранилищ следует рассматривать как ориентировочные. Такой подход должен обеспечить предсказуемость объемов хранения, в то же время сохраняя гибкость для участников рынка относительно сроков закупки газа в течение года.

Достигнутое предварительное соглашение еще должны официально одобрить оба института.

В Совете ЕС отмечают, что благодаря внедренным в 2022 году целевым ориентирам по заполнению газовых хранилищ Европе удалось укрепить энергетическую безопасность после кризиса на рынке. Действующие обязательства по уровню запасов действуют до конца 2025 года. Однако из-за напряженной ситуации на глобальном газовом рынке в Брюсселе считают необходимым продолжить эти меры и дальше.

Газовые хранилища обеспечивают до 30% от общего зимнего потребления газа в ЕС.

Напомним, в этом году из-за значительных повреждений добывающей и хранительной инфраструктуры Украина вынуждена импортировать не менее 4,6 млрд кубометров природного газа.