Запасы газа в европейских хранилищах превысили 60%

По состоянию на 5 июля, европейские подземные хранилища газа заполнены более чем на 60%. В хранилищах хранится 64,5 млрд куб. м природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные GIE.

Отмечается, что европейские страны активно наращивают свои запасы газа. Только за последний месяц, с 5 июня по 5 июля, объем газа в европейских хранилищах вырос на 10%, достигнув отметки в 60% заполненности.

Закачка газа

Темпы закачки газа в европейские хранилища продолжают расти, благодаря чему удается сокращать разницу между нынешним заполнением хранилищ и средним заполнением за последние 5 лет – до 13,5%. По сравнению с прошлым годом в европейских хранилищах на 19,7 млрд куб. м или на 23% меньше газа.

За первые 5 дней июля в европейские хранилища закачано 1,67 млрд куб м природного газа, на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение июня 2025 г. закачка газа в европейские ПХГ составила около 11 млрд куб м, в 1,5 раза больше, чем в июне прошлого года.

Учитывая, что запасы газа в хранилищах Европы ниже, чем в предыдущие годы, континент требует значительно больших объемов закачки до начала следующего отопительного сезона. Этот дополнительный объем в основном обеспечивается за счет увеличенного импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, Совет ЕС и Европарламент согласовали поправки к регламенту о хранении газа, позволяющие странам-членам обеспечить 90% заполненности подземных газовых хранилищ в любое время между 1 октября и 1 декабря.