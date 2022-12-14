ФРС США підвищила процентну ставку на 0,5%, прогнозуючи гальмування економічного зростання

Федеральна резервна система США 14 грудня підвищила процентні ставки 50 базових пунктів до цільового діапазону 4,25-4,5%. Про це повідомив голова ФРС Джером Пауелл.

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ФРС прогнозує, що до кінця 2023 року ставку підвищать ще щонайменше на 75 базисних пунктів. Ставка ФРС, яка почала рік майже на нульовому рівні, зараз знаходиться в цільовому діапазоні від 4,25% до 4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007 року.

Під час брифінгу Пауелл звернув увагу на декілька факторів, що вплинули на рішення ФРС:

економіка США значно сповільнилася порівняно з минулим роком; ринок праці залишається стійким; ще не було досягнуто повного ефекту від підвищення ставки;

Послідуючі рішення ФРС будуть ґрунтуватися на сукупності даних, що надходять, підкреслив Пауелл. При цьому він звернув увагу, що швидкість підвищення ставок наразі не є критичною.

Прогнозується, що інфляція, виходячи з бажаного показника ФРС, залишатиметься вищою за цільовий показник центрального банку в 2% принаймні до кінця 2025 року, а до кінця наступного року все ще перевищуватиме 3%.

Очікується, що середній прогнозований рівень безробіття зросте до 4,6% протягом наступного року з поточних 3,7%, що перевищує рівень, який історично асоціювався з рецесією.

Також, згідно з прогнозом ФРС, у 2023 році ВВП зросте лише на 0,5%, як і в 2022 році, а потім зросте до 1,6% у 2024 році та 1,8% у 2025 році, рівень, який вважається довгостроковим потенціалом економіки.

Нагадаємо, у вересні ФРС США підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 75 базисних пунктів до діапазону 3-3,25% річних.