НБУ веде переговори з банками, у яких сумнівні бізнес-моделі, задля їх порятунку на ринку, – Данилишин

На сьогоднішній день Національний банк веде з керівництвом банків, що мають сумнівні бізнес-моделі, переговори, аби поліпшити їхнє становище на ринку, розповів в інтерв’ю нам колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, відповідаючи на запитання стосовно імовірного банкрутства фінустанов на тлі війни.

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Більш того, консультації регулятора мають дозволити банкам зважено приймати рішення про подальшу роботу на ринку та захистити інтереси вкладників та кредиторів банків.

"Питання виживання банків під час війни – це тест їх бізнес-моделей на стійкість. Банки з диверсифікованим портфелем активів мають кращі шанси на збереження платоспроможності в умовах воєнних дій та погіршення економічної динаміки", – зауважив Данилишин.

Нагадаємо, що протягом ІІІ кварталу українська банківська система почала показувати кращі результати, а за деякими показниками вийшла навіть на довоєнний рівень. І трапилося це коштом громадян у буквальному сенсі, які підвищили ліквідність фінустанов.

Вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові вклади у гривні, а – в іноземній валюті відновили зростання вперше з часів коронакризи.