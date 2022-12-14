НБУ ведет переговоры с банками, у которых сомнительные бизнес-модели, ради спасения их на рынке, – Данилишин

На сегодняшний день Национальный банк ведет с руководством банков, имеющих сомнительные бизнес-модели, переговоры, чтобы улучшить их положение на рынке, рассказал в интервью нам бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, отвечая на вопросы, касающиеся вероятного банкротства финучреждений на фоне войны.

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Более того, консультации регулятора должны позволить банкам принять решение о дальнейшей работе на рынке и защитить интересы вкладчиков и кредиторов банков.

"Вопрос выживания банков во время войны – это тест их бизнес-моделей на устойчивость. Банки с диверсифицированным портфелем активов имеют лучшие шансы на сохранение платежеспособности в условиях военных действий и ухудшение экономической динамики", – отметил Данилишин.

Напомним, что в течение ІІІ квартала украинская банковская система начала показывать лучшие результаты, а по некоторым показателям вышла даже на довоенный уровень. И случилось это на средства граждан в буквальном смысле, которые повысили ликвидность финучреждений.

Впервые с начала полномасштабной войны начали увеличиваться срочные вклады в гривне, а – в иностранной валюте возобновили рост впервые со времен коронакризиса.