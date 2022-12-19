В НБУ допускають зниження облікової ставки на 2-4 в. п. упродовж 2023 року

Кілька членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають, що упродовж 2023 року облікова ставка може знизитися на 2-4 в. п, ймовірно, навіть у першому півріччі нового року.

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Про це 19 грудня повідомила пресслужба НБУ за підсумками дискусії КМП.

В той же час один з членів КМП допускає підвищення світового рівня процентних ставок і відповідно облікової ставки НБУ в 2023 році.

Загалом всі члени КМП вчетверте поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25% в 2022 році, хоча ідея збереження показника на цьому рівні впродовж 2023 року не знайшла такої 100%-ї підтримки.

Деякі учасники дискусії вважають, що жовтневий прогноз щодо збереження облікової ставки на рівні 25% до II кварталу 2024 року має високу ймовірність реалізації. Такий прогноз вони підкріплюють фактором високих інфляційних ризиків.

Натомість в НБУ впевнені, що наразі ефекти від червневого підвищення облікової ставки ще не вичерпалися, залишається доволі суттєвий простір для подальшої трансмісії в ринкові ставки.

"Члени КМП погодилися, що ключові чинники, які гальмують відгук ринкових ставок на червневе підвищення облікової ставки, перебувають насамперед в площині надлишкової ліквідності банківської системи, недостатньої конкуренції на депозитному ринку та обмеженого ряду альтернатив із привабливою дохідністю для гривневих заощаджень", — додали в пресслужбі регулятора.

Ще на початку червня Нацбанк оголосив про підняття облікової ставки з 10% до 25% річних, лишаючи її незмінною до цього часу. Правління НБУ 8 грудня черговий раз ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.