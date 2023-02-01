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ФРС США повысила процентную ставку на 0,25%
Федеральная резервная система США 1 февраля повысила базовую процентную ставку на 0,25% — до диапазона от 4,5% до 4,75% годовых — и заверила, что будет и дальше это делать в рамках своей борьбы с инфляцией.
Об этом сообщается в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 1 февраля.
"Инфляция несколько замедлилась, но остается высокой", - говорится в заявлении центрального банка США, в то же время там отмечается прогресс, достигнутый в снижении темпов роста цен с 40-летнего максимума.
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"Комитет (Федерального открытого рынка) предусматривает, что продолжающееся повышение целевой ставки будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая достаточно ограничительна, чтобы со временем вернуть инфляцию до 2%", - заявили в ФРС.
В ФРС надеются, что смогут продолжать снижать инфляцию до целевого уровня в 2%, не вызывая глубокой рецессии или значительного роста уровня безработицы с нынешних 3,5%.
Напомним, ФРС 14 декабря повысила процентные ставки на 50 базовых пунктов – до целевого диапазона 4,25-4,5%. Ставка ФРС, которая начала 2022 почти на нулевом уровне, сейчас находится в целевом диапазоне от 4,25% до 4,50%, что является самым высоким показателем с конца 2007 года.
В сентябре ФРС США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов – до диапазона 3-3,25% годовых.