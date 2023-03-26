В МВФ спрогнозировали мировые экономические показатели на 2023 год на фоне войны в Украине

Риски для финансовой стабильности продолжают расти, поэтому международным учреждениям следует сохранять бдительность. В то же время шаги правительств стран с развитой экономикой успокоили стресс на международных рынках.

Об этом сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Reuters.

Она прогнозирует, что 2023 год будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и жесткой монетарной политики регуляторов.

В МВФ предупреждают, что даже с лучшими прогнозами на 2024 год глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%, а общий прогноз остается слабым.

Пока официальный прогноз МВФ говорит о росте международной экономики на 2,9% по итогам 2023 года.

"Политики в странах с развитой экономикой решительно отреагировали на риски финансовой стабильности после банкротства банков, но даже в этом случае нужна бдительность", - отметила Георгиева.

Напомним, недавно Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, назвав банковскую систему "здоровой и стойкой" на фоне банкротства двух американских банков.

Представители ФРС считают, что может потребоваться "дополнительное усиление политики", потому планируют еще одно повышение ставки на четверть процентного пункта до конца года.

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