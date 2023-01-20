Украина, антиглобализм и торговые войны. Что обсуждали участники ВЭФ в Давосе

Сегодня, 20 января, завершается очередной Всемирный экономический форум в Давосе. Участники мероприятия немало времени и внимания посвятили Украине и ее поддержке. Но акценты в дискуссиях все больше смещаются к проблеме преодоления нового глобального кризиса.

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На предыдущем ВЭФ в Давосе в мае 2022 года, когда мировое сообщество еще не успел отойти от первого шока войны, говорили об Украине и только о ней. Теперь же представители крупнейших экономик озабочены больше тем, как преодолеть уже вполне реальную угрозу рецессии, решить проблемы избыточной долговой нагрузки, продовольственной и энергетической безопасности.

"Мир оказался в такой ситуации, что он вынужден переживать несколько кризисов одновременно", – резонно отметил основатель ВЭФ Клаус Шваб, выступая на открытии форума.

Разговоры о надвигающемся кризисе начали звучать еще летом 2022 года. И со временем они только усиливались. Признаки грядущей рецессии были, как говорится, налицо. Начиная с неконтролируемого роста цен на энергоресурсы и продовольствие, заканчивая нарушением логистических цепочек, стагнацией на рынке рабочей силы и накоплением суверенных долгов. По данным Institute of International Finance, в 1 квартале 2022 года размер глобального долга достиг рекордного значения в 306 трлн долл., к концу 3 квартала он несколько снизился, но ненамного, – до 290 трлн долл.

Подобные тенденции привели к тому, что даже самые экономически сильные страны столкнулись с рекордной инфляцией. Рост потребительских цен в США за 2022 год составил 6,5%, в странах Евросоюза – 10,4%, в Великобритании – 10,5%, в Канаде – 6,3%. И пока что с этой инфляцией справиться не удается. Даже несмотря на беспрецедентно мягкую процентную политику: ставка ФРС США на данный момент составляет 4,5%, ставка Европейского центробанка – 2%, ставка Банка Англии – 3,5%.

Мы должны придерживаться прежней стратегии (высоких процентных ставок – ред.) в нашей битве с инфляцией, потому что она еще не выиграна. Франсуа Вильруа де Гало глава Центробанка Франции

Все худшее только впереди

Прогнозы для мировой экономики становились все мрачнее. Например, Международный валютный фонд (МФВ) в начале прошлого года ожидал, что рост мирового ВВП за 2022 год составит 4,4%, то к концу года этот прогноз был пересмотрен до 3,2%.

Но 2022-й стал лишь предвестником кризиса. Главный удар придется на 2023 год, когда накопившиеся риски проявят себя в полной мере.

Рост в 2023 году замедлится: мы ожидаем сокращение темпов роста на половину процентного пункта по сравнению с 2022 годом. Но хорошая новость заключается в том, что это будет низшей точкой, а в 2024 году мы ждем ускорение восстановления мировой экономики. Кристалина Георгиева глава МВФ

Прогноз роста мировой экономики в 2022-2023 годах, %

Данные МВФ

О каких рисках идет речь? В докладе, который ВЭФ традиционно публикует накануне встречи в Давосе, сказано, что в 2023 года мир столкнется как с относительно новыми, так и "до боли знакомыми" угрозами.

"Мы наблюдаем возвращение "старых" рисков – инфляции, увеличения стоимости жизни, торговых войн, оттока капитала с развивающихся рынков, а также формирование признаков ядерной угрозы, с которой вряд ли сталкивались многие бизнес-лидеры и государственные политики нынешнего поколения. Все это дополняется такими факторами как неустойчивый уровень долга, новая эра слабого роста, низкие глобальные инвестиции и деглобализация, упадок в развитии человеческого потенциала после десятилетий прогресса", – пишут аналитики ВЭФ в своем докладе.

Слишком высокая цена торговой свободы

Нынешняя встреча в Давосе прошла под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Он выбран не зря, поскольку в поиске выхода из кризиса многие страны склоняются к антиглобализации и капсулированию своих экономик.

Мы уже видим, что некоторые страны выбрали путь изоляции и конфронтации. Роберт Хабек министр экономики Германии

Почему так происходит? Ведь именно либерализация торговых взаимоотношений помогла развивающимся странам интегрироваться в мировую экономику, а развитым странам – нарастить свой промышленный потенциал. Кроме того, как акцентирует МВФ, глобализация позволила снизить уровень нищеты.

Но события 2022 года свидетельствуют о том, что из-за углубления торговых связей многие страны попали в зависимость от поставок продовольствия и сырьевых товаров извне.

Вот буквально пару примеров. С началом войны торговые цепочки разорвались, из-за чего Евросоюз, долгие годы зависящий от российского газа и нефти, столкнулся с жестким энергодефицитом. Помимо этого, у ЕС, у стран Азии и Африки, возникли сложности с продукцией АПК. Главным образом, это зерно и растительное масло, одним из крупнейших производителей и поставщиков которых была как раз Украина.

Сбои в логистике, нехватка и дороговизна энергоносителей спровоцировали остановку производств и подстегнули инфляцию. По данным Eurostat, вклад энергоресурсов в рост потребительских цен в Еврозоне составил порядка 26%. А индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), который отображает движение цен на ключевые группы продовольствия (зерно, сахар, мясо, молочную продукцию), по-прежнему почти на 35% превышает те значения, на которых он находился еще до начала пандемии COVID-19.

Изменение индекса продовольственных цен ФАО в 2021-2022 годах

Данные Tradingeconomics.com

Каждый сам по себе или антиглобалисты берут реванш

Стремление защитить свои экономики и национальные интересы подталкивает лидеров разных стран к нетривиальным решениям и шагам. Например, поиск альтернативных источников энергоресурсов вновь вернул интерес к вопросу зеленой повестки (она же Green Deal). Это особенно важно для ЕС, который активно ищет замену российским углеводородам и не отказался от идеи декарбонизации 2050 году.

Германия уверенно движется вперед по пути углеродной нейтральности промышленности. Кроме того, к 2030 году 80% электроэнергии мы точно будем вырабатывать из возобновляемых источников. Олаф Шольц Канцлер Германии

Доля возобновляемых источников энергии в странах Европы, % всего потребления энергоресурсов

Даные Eurostat за 2021 год

Помимо этого, в мировой торговле происходит своеобразный разворот с Запада на Восток и все больше возрастает роль Индии, Китая и "азиатских тигров" – Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня. Это особенно заметно на фоне конфронтации между США и КНР, а также новой политики штатов по "выманиванию" европейских компаний в Америку. Еще в августе 2022 года Конгресс США принял так называемый «закон о снижении инфляции». Согласно его нормам, производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат обильные государственные субсидии.

Поэтому даже консервативный "Старый Свет" все чаще поглядывает на Восток. Во-первых, в пику штатам. Во-вторых, потому что нужны новые партнеры. Председатель Совета Европы Шарль Мишель в конце 2022 года открытым текстом заявил, что ЕС будет добиваться большей взаимности и большего равновесия в экономических отношениях с Китаем.

Впрочем, у этих процессов есть и обратная сторона. МВФ считает, что риски фрагментации мировой экономики в результате разрушения торговых связей, который выстраивались десятилетиями, могут привести к замедлению роста глобального ВВП на 0,2%. Это в лучшем случае. В худшем МВФ оценивает потерю мирового ВВП в результате фрагментации на уровне 7%, поскольку подобные процессы, как считает Роберт Хабек, неизбежно будут сопровождаться "...новыми экономическими конфликтами и торговыми войнами". А это только усилит раздробленность между странами-партнерами и замедлит восстановление мировой экономики.

Центр притяжения инвестиций и поддержки

Украина давно и прочно встроена в глобальную экономическую инфраструктуру. Так что, занимаясь решением своих внутренних проблем, весь цивилизованный мир в любом случае будет обязан протянуть руку помощи. Иначе никак.

Во-первых, ЕС, США и другие партнеры уже не раз давали слово, что намерены продолжать оказывать поддержку. Как военную и гуманитарную, так и финансовую. Отказ от этих обещаний будет выглядеть как минимум некрасиво с политической точки зрения. К тому же, помощь Украине позволит снизить риски безопасности для всего мира, которые на сегодняшний день высоки и реальны как никогда.

Выступая в Давосе, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен вновь подтвердила, что Евросоюз намерен помогать Украине столько, сколько потребуется.

Наша неизменная поддержка Украины не ослабнет: начиная от помощи в восстановлении энергоснабжения, отопления и водоснабжения, заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по возрождению страны. Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомисии

К слову, 16 января Еврокомиссия выделила Украине первый транш в размере 3 млрд евро в рамках пакета помощи объемом 18 млрд евро на 2023 год.

Во-вторых, Украина является важным игроком на мировом рынке продовольствия. Поэтому международное сообщество отлично понимает, что решить проблему дороговизны сельхозпродукции и ее дефицита без возврата нашей страны на глобальную карту экспортеров, невозможно.

В-третьих, война стала своеобразным катализатором для разработки и наработки новых технологий, прежде всего в сфере безопасности на стыке IT по созданию высокотехнологичного вооружения. Соответственно, это направление может стать центром притяжения инвестиций уже сейчас, даже в условиях военного положения. Тем более, что министр экономики Украины Юлия Свириденко, приехавшая в Давос, пообещала обеспечить защиту капиталовложений.

Корпорации выражают чрезвычайный интерес в инвестициях и расширении своего присутствия в Украине. А приоритетные направления работы Министерства экономики – дерегуляция, страхование военных рисков, инструменты поощрения инвестиций – полностью отвечают запросам иностранных компаний. Юлия Свириденко первый вице-премьер – министр экономики Украины

Нужно начинать уже сегодня, а не завтра

Главное, что интерес к Украине действительно есть. По данным Минэкономики, платформа по привлечению инвестиций Advantage Ukraine, запущенная осенью 2022 года, получила уже более 500 заявок от потенциальных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Дании, Бельгии, которые заинтересованы в реализации проектов в АПК, в транспортной сфере, в оборонной промышленности, в секторе инноваций и технологий.

"Компании, готовые инвестировать в Украину и локализовать здесь производство, понимают, что речь фактически идет не только об украинском рынке, а о рынке ЕС, ведь Украина будет в Европейском Союзе. Именно частные международные инвестиции могут стать ядром для восстановления Украины", – выразила уверенность Юлия Свириденко.

По ее мнению, как раз сейчас у частного бизнеса наилучшие шансы, чтобы начать инвестировать в нашу страну и получить преимущество перед конкурентами.