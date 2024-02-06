В ЄС погодили попередні умови пакета на 50 млрд євро для України

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду (Ukraine Facility) у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.

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Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Програма Ukraine Facility

"Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди із запровадження нового цільового інструменту для підтримки відновлення України, її відбудови й модернізації, підтримуючи в той же час зусилля із виконання реформ, які є частиною шляху країни до членства в ЄС. Український фонд матиме загальний бюджет у 50 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механізм для України об’єднає бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент, забезпечуючи узгоджену, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів підтримки країни під час війни.

Механізм для України буде структурований за трьома напрямами:

Уряд України підготує «План України», в якому викладе свої наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Фінансова підтримка надаватиметься на основі виконання «Плану України». Згідно з Рамковою інвестиційною програмою для України, ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ. Допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допоможуть Україні відповідати законам ЄС і провести структурні реформи на шляху до майбутнього членства в ЄС.

Загальний бюджет у розмірі 50 мільярдів євро для Ukraine Facility розділять на позики (33 мільярди євро) і гранти (17 мільярдів євро).

Які умови має виконати Україна

Як ідеться у документі, Україна має підтримуватиме та поважатиме ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Започаткований в рамках Українського фонду діалог надасть Європейському парламенту можливість запрошувати Єврокомісію для обговорення, принаймні раз на чотири місяці, імплементації цього плану.

З метою оцінки ефективності імплементації плану, регуляторні правила вбиратимуть конкретні показники, які спростять процедуру моніторингу різних якісних та кількісних дій, включаючи огляд виконання соціальних, економічних та природоохоронних елементів Українського плану.

ЄС непохитний у підтримці України

На рішення Європейського парламенту та Ради ЄС стосовно політичної угоди щодо створення програми Ukraine Facility вже встиг відреагувати прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це ще один важливий крок до затвердження ініціативи. У межах цього фінансового інструменту Україна отримає 50 млрд євро протягом чотирьох років. Європейський Союз вкотре довів, що єдиний у своїй непохитній підтримці України в боротьбі з російською агресією", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що ЄС демонструє свою важливу роль у відновленні та модернізації та підтверджує, що підтримуватиме нашу країну стільки, скільки буде потрібно.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Євросоюзу під час саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Передача коштів відбуватиметься у рамках програми Ukraine Facility.

Міністерство економіки планує отримати перший транш у розмірі 4,5 млрд євро в березні. Із загального обсягу програми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для зміцнення макрофінансової стабільності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com