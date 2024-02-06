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В ЕС согласовали предварительные условия пакета на 50 млрд евро для Украины
Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия нового механизма поддержки Украины путем создания Украинского фонда (Ukraine Facility) в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на четыре последующих года.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Программа Ukraine Facility
"Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного согласия по введению нового целевого инструмента для поддержки восстановления Украины, ее восстановления и модернизации, поддерживая в то же время усилия по выполнению реформ, являющихся частью пути страны к членству в ЕС. Украинский фонд будет иметь общий бюджет в 50 миллиардов евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что механизм для Украины объединит бюджетную поддержку ЕС для Украины в единый инструмент, обеспечивая согласованную, предполагаемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам поддержки страны во время войны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Механизм для Украины будет структурирован по трем направлениям:
- Правительство Украины подготовит «План Украины», в котором изложит свои намерения по возобновлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка будет предоставлена на основе выполнения «Плана Украины».
- Согласно Рамочной инвестиционной программе для Украины, ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений.
- Помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине соответствовать законам ЕС и провести структурные реформы по пути к будущему членству в ЕС.
Общий бюджет в размере 50 миллиардов евро для Ukraine Facility разделят на ссуды (33 миллиарда евро) и гранты (17 миллиардов евро).
Какие условия должна выполнить Украина
Как говорится в документе, Украина должна поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, в частности, многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе и меньшинств.
Начавшийся в рамках Украинского фонда диалог предоставит Европейскому парламенту возможность приглашать Еврокомиссию для обсуждения, по крайней мере, раз в четыре месяца, имплементации этого плана.
Для оценки эффективности имплементации плана, регуляторные правила будут впитывать конкретные показатели, которые упростят процедуру мониторинга различных качественных и количественных действий, включая обзор выполнения социальных, экономических и природоохранных элементов Украинского плана.
ЕС непреклонен в поддержке Украины
На решение Европейского парламента и Совета ЕС по поводу политического соглашения о создании программы Ukraine Facility уже успел отреагировать премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Это еще один важный шаг к утверждению инициативы. В рамках этого финансового инструмента Украина получит 50 млрд евро в течение четырех лет. Европейский Союз в очередной раз доказал, что единственный в своей непоколебимой поддержке Украины в борьбе с российской агрессией", - отметил Шмигаль.
Он добавил, что ЕС демонстрирует свою важную роль в восстановлении и модернизации и подтверждает, что будет поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.
50 млрд евро для Украины
Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза во время саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи к 2027 году .
Передача средств будет проходить в рамках программы Ukraine Facility.
Министерство экономики планирует получить первый транш в размере 4,5 млрд. евро в марте. Из общего объема программы 39 млрд. евро будут направлены в государственный бюджет для укрепления макрофинансовой стабильности.
Источник фото: ua.depositphotos.com