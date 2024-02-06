В ЕС согласовали предварительные условия пакета на 50 млрд евро для Украины

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия нового механизма поддержки Украины путем создания Украинского фонда (Ukraine Facility) в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на четыре последующих года.

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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Программа Ukraine Facility

"Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного согласия по введению нового целевого инструмента для поддержки восстановления Украины, ее восстановления и модернизации, поддерживая в то же время усилия по выполнению реформ, являющихся частью пути страны к членству в ЕС. Украинский фонд будет иметь общий бюджет в 50 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм для Украины объединит бюджетную поддержку ЕС для Украины в единый инструмент, обеспечивая согласованную, предполагаемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам поддержки страны во время войны.

Механизм для Украины будет структурирован по трем направлениям:

Правительство Украины подготовит «План Украины», в котором изложит свои намерения по возобновлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка будет предоставлена на основе выполнения «Плана Украины». Согласно Рамочной инвестиционной программе для Украины, ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине соответствовать законам ЕС и провести структурные реформы по пути к будущему членству в ЕС.

Общий бюджет в размере 50 миллиардов евро для Ukraine Facility разделят на ссуды (33 миллиарда евро) и гранты (17 миллиардов евро).

Какие условия должна выполнить Украина

Как говорится в документе, Украина должна поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, в частности, многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе и меньшинств.

Начавшийся в рамках Украинского фонда диалог предоставит Европейскому парламенту возможность приглашать Еврокомиссию для обсуждения, по крайней мере, раз в четыре месяца, имплементации этого плана.

Для оценки эффективности имплементации плана, регуляторные правила будут впитывать конкретные показатели, которые упростят процедуру мониторинга различных качественных и количественных действий, включая обзор выполнения социальных, экономических и природоохранных элементов Украинского плана.

ЕС непреклонен в поддержке Украины

На решение Европейского парламента и Совета ЕС по поводу политического соглашения о создании программы Ukraine Facility уже успел отреагировать премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это еще один важный шаг к утверждению инициативы. В рамках этого финансового инструмента Украина получит 50 млрд евро в течение четырех лет. Европейский Союз в очередной раз доказал, что единственный в своей непоколебимой поддержке Украины в борьбе с российской агрессией", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что ЕС демонстрирует свою важную роль в восстановлении и модернизации и подтверждает, что будет поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза во время саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи к 2027 году .

Передача средств будет проходить в рамках программы Ukraine Facility.

Министерство экономики планирует получить первый транш в размере 4,5 млрд. евро в марте. Из общего объема программы 39 млрд. евро будут направлены в государственный бюджет для укрепления макрофинансовой стабильности.

Источник фото: ua.depositphotos.com