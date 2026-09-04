Естонія виділить ще €100 тисяч на підтримку енергетики України

Естонія додатково спрямує €100 тисяч до Фонду підтримки енергетики України. Після надходження коштів загальний внесок країни до фонду перевищить €2,7 млн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Естонія додатково допоможе енергетиці України

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Естонії за підтримку та зазначив, що ці кошти допоможуть посилити стійкість української енергосистеми.

"Це та підтримка, яка дозволяє готувати українську енергетику до зими, усувати наслідки російських атак та забезпечувати енергетичні компанії всім необхідним для ремонтів", — наголосив Шмигаль.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його мета - допомагати енергетичному сектору відновлюватися після російських атак та забезпечувати стабільну роботу критичної інфраструктури.

За час роботи фонду до нього надійшло понад €2,4 млрд грантових коштів від 40 іноземних спонсорів із 26 країн та трьох міжнародних організацій.

Кошти фонду використовують для підтримки українських енергетичних компаній, зокрема для відновлення пошкодженої інфраструктури та закупівлі необхідного обладнання.

Раніше повідомлялось, що Німеччина додатково спрямовує €250 млн до Фонду підтримки енергетики України.