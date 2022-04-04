Airbnb полностью прекратила работу с Россией и Беларусью

Гости из России и Беларуси не смогут пользоваться сервисом аренды жилья Airbnb. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", — говорится в заявлении.

Отменены все бронирования в России и Беларуси, начиная с 4 апреля. А еще в начале марта Airbnb запретила пользователям из всех стран бронировать жилье в РФ и Беларуси. Сервис полностью приостановил операции в этих странах.

Напомним, Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.

Для этого она, в частности, будет тесно сотрудничать с правительствами различных стран.

Граждане Украины, которые выехали из страны после начала полномасштабной российско-украинской войны (24 февраля), получат также скидку на аренду жилья в некоторых странах от системы интернет-бронирования жилья Booking.com.