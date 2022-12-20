Україна стала країною року за версією The Economist

Впливовий щотижневий британський журнал The Economist назвав Україну країною року 2022, підкресливши, що "інакше і бути не могло". Про це видання повідомило 20 грудня.

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Журналісти зазначають, що в минулі роки виданню було важко обрати країну року. Автори журнали вели довгі дискусії, аналізували різні фактори. Але в цьому році все інакше.

"Цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", — йдеться в статті.

В попередні роки звання "країна року" The Economist присуджував державі, яка на думку журналістів видання досягла найкращих показників у розвитку за останні 12 місяців.

"Тож Україна в певному сенсі є незвичайним вибором, адже життя більшості українців значно погіршилося після вторгнення Росії в їхню країну в лютому. Багато людей померли. Міста були зруйновані та спалені. Мільйони людей покинули свої домівки. Економіка України скоротилася приблизно на третину", — нагадують у виданні.

Але стійкість Україні в нинішніх реаліях викликає захоплення, тому журнал The Economist зробив саме такий вибір цьогоріч.

Водночас, як підтверджує достлідження The Economist Intelligence Unit, Україна зайняла останнє місце в європейському рейтингу продовольчої безпеки (26 місце з 26), у глобальному — 65-те серед 113 країн світу.

Війна спричинила зубожіння великої частки українців. Через втрату роботи та скорочення заробітних плат з "раптовою бідністю" стикнулися навіть представники середнього класу. Наразі статистика говорить, що кожному третьому громадянину щомісяця не вистачає грошей до зарплати.