Украина стала страной года по версии The Economist

Влиятельный еженедельный британский журнал The Economist назвал Украину страной года 2022, подчеркнув, что "иначе и быть не могло". Об этом издание сообщило 20 декабря.

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Журналисты отмечают, что в прошлые годы изданию было сложно выбрать страну года. Авторы журнала вели долгие дискуссии, анализировали разные факторы. Но в этом году все по-другому.

"В этом году, впервые после того, как мы стали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина", - говорится в статье.

В предыдущие годы звание "страна года" The Economist присуждал государству, которое по мнению журналистов издания достигло лучших показателей в развитии за последние 12 месяцев.

"Поэтому Украина в определенном смысле является необычным выбором, ведь жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после вторжения России в их страну в феврале. Многие умерли. Города были разрушены и сожжены. Миллионы людей покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть", — напоминают в издании.

Но устойчивость Украины в нынешних реалиях вызывает восхищение, поэтому журнал The Economist сделал именно такой выбор в этом году.

В то же время, как подтверждает исследование The Economist Intelligence Unit, Украина заняла последнее место в европейском рейтинге продовольственной безопасности (26 место из 26), в глобальном — 65 среди 113 стран мира.

Война повлекла обнищание большой доли украинцев. Из-за потери работы и сокращения заработных плат с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса. Статистика говорит, что каждому третьему гражданину ежемесячно не хватает денег до зарплаты.