Замість чергової FIFA. Стало відомо, коли на консолях та ПК вийде EA Sports FC 24 (ВІДЕО)

Компанія Electronic Arts оголосила дату виходу EA Sports FC 24 – спортивної відеогри, яка прийде на заміну серії FIFA. Про це пише Engadget.

Вихід першої частини ребрендованої серії заплановано на 29 вересня. Гра зʼявиться на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch і ПК.

Загалом гра обійдеться в 70 доларів, виняток лише буде для користувачів Switch, які заплатять 60 доларів.

Версія Ultimate за 100 доларів включатиме бонуси Ultimate Team, 4600 очок FC і до семи днів раннього доступу.

Що стосується власне Ultimate Team, то там вперше чоловіки та жінки гратимуть разом на одному віртуальному полі.

Розробники обіцяють, що в EA Sports FC 24 буде представлено 19 тисяч гравців, понад 30 ліг і понад 100 стадіонів. Компанія уклала ексклюзивні угоди з англійською Прем’єр-лігою та УЄФА на використання їхніх брендів та збереження доступу до змагань, таких як Ліга чемпіонів. Крім того, футбольний симулятор матиме дві нові жіночі ліги: Лігу F та Фрауен-Бундеслігу – найвищі рівні змагань в Іспанії та Німеччині відповідно.

EA Sports FC 24 отримає оновлені версії рушія Frostbite та технології HyperMotion. Зазначається, що HyperMotionV використовує дані з понад 180 професійних ігор високого рівня, забезпечуючи автентичні рухи всієї команди, а також 1 200 характерних стилів бігу. А функція під назвою PlayStyles враховує дані реального світу, щоб зробити гравців унікальнішими.

Чому FIFA 23 стала останньою?

У 2022 році Electronic Arts оголосила про припинення співпраці з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА). Компанія заявила, що гра FIFA 23 стане останньою в серії, а нові футбольні симулятори зʼявлятимуться під назвою EA Sports FC.

Як писало The New York Times, ФІФА вимагала принаймні подвоїти 150 млн доларів, які вона щорічно отримує від EA Sports. Однак сторони не досягли домовленостей.

Перша FIFA вийшла ще в 1993 році, а за останні два десятиліття сума від продажів гри перевищила 20 млрд доларів.