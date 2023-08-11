EA анонсировала игру FC Mobile: это преемница FIFA для мобильных устройств (ВИДЕО)

Компания Electronic Arts выпустит мобильную версию футбольного симулятора EA Sports FC – игра будет доступна для устройств на iOS и Android с 26 сентября. Об этом идет речь на сайте EA.

Разработчики EA Sports FC Mobile, которая станет заменителем FIFA Mobile, обещают новый уровень игрового процесса и опыта проведения матчей.

В симуляторе будут представлены более 18 000 игроков, 500 команд и 25 лиг, среди которых – Лига чемпионов УЕФА, Премьер-лига, Бундеслига и Ла-Лига.

Звездой обложки новой игры стал нападающий клуба "Реал Мадрид" Винисиус Жуниор.

Почему FIFA Mobile больше не будет?

В 2022 году Electronic Arts объявила о прекращении сотрудничества с Международной федерацией футбола (ФИФА). Компания заявила, что игра FIFA 23 станет последней в серии, а новые футбольные симуляторы будут появляться под названием EA Sports FC. Соответственно, FIFA не будет использоваться и в названии игры для мобильных устройств.

Как писало The New York Times, ФИФА требовала по крайней мере удвоить 150 млн долларов, которые она ежегодно получает от EA Sports. Однако стороны не достигли договоренностей.

Недавно Electronic Arts объявила дату выхода EA Sports FC 24: на консолях и ПК игра появится с 29 сентября.

Симулятор получит обновленные версии движка Frostbite и технологии HyperMotion. Последняя использует данные более чем из 180 профессиональных игр высокого уровня, обеспечивая аутентичные движения всей команды, а также 1 200 характерных стилей бега. А функция под названием PlayStyles учитывает данные реального мира, чтобы сделать игроков более уникальными.