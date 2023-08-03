Xbox додає можливість транслювати ігри через Discord: функція вже доступна для інсайдерів

Користувачі консолей Xbox отримають можливість транслювати ігровий процес своїм друзям через платформу Discord. Про це йдеться в блозі Xbox.

Таким чином, власникам приставки більше не треба буде використовувати спеціальні програми для запису екрана, щоб вести трансляцію.

Зазначається, що новою функцією вже можуть скористатися інсайдери Xbox у кільцях тестування Alpha Skip-Ahead та Alpha, а незабаром вона стане доступною для всіх. Почати стрим можна, натиснувши кнопку "Транслюйте свою гру". Функція вбудована в розділ "Вечірки та чати", а її активація здійснюється в голосовому каналі.

Імовірно, що стрими зможуть дивитися тільки користувачі зі списку друзів у Discord. При цьому глядачі лише спостерігатимуть за грою, але не братимуть участь у ній.

Власники консолі PS5, яка є конкурентом Xbox, отримали оновлення з інтеграцією Discord в березні 2023 року. Однак для трансляції ігор через PlayStation потрібно використовувати програму Discord на смартфоні або ПК: це необхідно для передачі виклику Discord на консоль. Отримати доступ до серверів платформи на PS5 без використання посередника неможливо.