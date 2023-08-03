Xbox добавляет возможность транслировать игры через Discord: функция уже доступна для инсайдеров

Пользователи консолей Xbox получат возможность транслировать игровой процесс своим друзьям через платформу Discord. Об этом говорится в блоге Xbox.

Таким образом, владельцам приставки больше не придется использовать специальные программы для записи экрана, чтобы вести трансляцию.

Новой функцией уже могут воспользоваться инсайдеры Xbox в кольцах тестирования Alpha Skip-Ahead и Alpha, а вскоре она станет доступной для всех. Начать стрим можно, нажав кнопку "Транслируйте свою игру". Функция встроена в раздел "Вечерки и чаты", а ее активация осуществляется в голосовом канале.

Вероятно, что стримы смогут смотреть только пользователи из списка друзей в Discord. При этом зрители будут только наблюдать за игрой, но не будут участвовать в ней.

Владельцы консоли PS5, являющейся конкурентом Xbox, получили обновление с интеграцией Discord в марте 2023 года. Однако для трансляции игр через PlayStation нужно использовать приложение Discord на смартфоне или ПК: это необходимо для передачи вызова Discord на консоль. Получить доступ к серверам платформы на PS5 без использования посредника невозможно.