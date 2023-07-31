PS5 будет поддерживать технологию Dolby Atmos и накопители до 8 ТБ: началось тестирование прошивки

Компания Sony начала тестирование новой бета-версии прошивки для PlayStation 5, которая поддерживает технологию Dolby Atmos до 8 ТБ SSD-памяти и имеет различные улучшения пользовательского интерфейса. Об этом пишет The Verge.

Самым большим новшеством является поддержка Dolby Atmos. Вероятно, что 3D-звук в играх для PS5 будет совместим с устройствами Dolby Atmos, такими как звуковые карты, телевизоры или системы домашнего кинотеатра.

Обновление предполагает и увеличение лимита SSD M.2 до 8 ТБ (до сих пор PS5 поддерживал до 4 ТБ памяти).

Sony также добавляет ряд улучшений пользовательского интерфейса и некоторые другие изменения. В обновленном программном обеспечении есть возможность отключить звуковой сигнал консоли, который раздается при ее включении/выключении или переходе в режим отдыха. Можно и просто изменить громкость сигнала.

Кроме того, появляется возможность включить тактильную обратную связь у контроллера DualSense при навигации по интерфейсу.

Также можно будет назначить второй контроллер в одном аккаунте. Это может потребоваться, в частности, для помощи детям или друзьям в выполнении составной части игры.

Еще одно изменение – возможность приглашать игроков на закрытую "вечеринку", не добавляя их в группу, и отправлять приглашения группам, а не только одному пользователю. Помимо этого, Sony добавила смайлики для сообщений.

Доступ к бета-версии предоставляется отдельным пользователям в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Однако разработчики отмечают, что планируют выпустить обновление по всему миру позже в этом году.

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