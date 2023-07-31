PS5 підтримуватиме технологію Dolby Atmos і накопичувачі до 8 ТБ: розпочалося тестування прошивки

Компанія Sony розпочала тестування нової бета-версії прошивки для PlayStation 5, яка підтримує технологію Dolby Atmos до 8 ТБ SSD-пам’яті й має різноманітні покращення інтерфейсу користувача. Про це пише The Verge.

Найбільшим нововведенням є підтримка Dolby Atmos. Імовірно, що 3D-звук в іграх для PS5 буде сумісний з пристроями Dolby Atmos, такими як звукові карти, телевізори або системи домашнього кінотеатру.

Оновлення передбачає і збільшення ліміту SSD M.2 до 8 ТБ (досі PS5 підтримував до 4 ТБ памʼяті).

Sony також додає низку покращень інтерфейсу користувача та деякі інші зміни. В оновленому програмному забезпеченні є можливість вимкнути звуковий сигнал консолі, який лунає при її ввімкненні/вимкненні чи переході в режим відпочинку. Можна й просто змінити гучність сигналу.

Крім того, з'являється можливість увімкнути тактильний зворотний зв'язок у контролера DualSense при навігації інтерфейсом.

Також можна буде призначити другий контролер в одному акаунті. Це може знадобитися, зокрема, для допомоги дітям або друзям у виконанні складної частини гри.

Ще одна зміна – можливість запрошувати гравців на закриту "вечірку", не додаючи їх до групи, та надсилати запрошення групам, а не лише одному користувачу. Окрім цього, Sony додала смайли для повідомлень.

Доступ до бета-версії надають окремим користувачам у США, Канаді, Японії, Великій Британії, Німеччині та Франції. Однак розробники зазначають, що планують випустити оновлення в усьому світі пізніше цьогоріч.

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