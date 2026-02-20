Запланована подія 2

Tesla представила новую более дешевую модель Cybertruck и снизила цены на Cyberbeast

Cybertruck
Электромобиль Cybertruck. / Tesla

Компания Tesla объявила о выходе новой модификации Cybertruck. Полноприводная версия с двумя двигателями по цене 59 990 долларов является самым дешевым предложением в линейке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Вместе с изменением ценовой политики производитель прекращает выпуск "пакета Luxe". Эта комплектация ранее включала в себя систему полного автономного управления под наблюдением и право на бесплатное использование сети Supercharger. Данный пакет был внедрен в августе прошлого года , когда цена на данную модель была увеличена .

Цены на другие модификации пикапа остались без изменений. Модель Cyberbeast также получила новую цену: 99990 долларов вместо 114990 долларов.

Также в феврале Tesla представила полноприводную Model Y за 41 990 долларов. Снижение стартовой стоимости является частью стратегии привлечения покупателей в 2026 году.

Технические параметры Cybertruck

Пятиместный пикап имеет следующие характеристики:

  • ускорение 0-100 км/ч – 2,6 секунды;
  • вес - 3,11 тонны; габариты: длина – 5,68 м, высота – 1,79 м;
  • максимальная скорость - 209,2 км/ч;
  • Электромобиль оснащен центральным сенсорным экраном диагональю 18,5 дюйма и задним экраном 9,4 дюйма.

Напомним, в августе 2025 года компания Tesla повысила цену на самую дорогую версию Cybertruck на $15 000. Это решение принято, несмотря на то, что продажи электропикапа не оправдали первоначальных ожиданий, а спрос снизился из-за отзывов о проблемах с качеством.

Также в феврале 2026 года Tesla представила полноприводную Model Y за 41 990 долларов. Запуск состоялся после того, как в октябре Tesla вывела на рынок упрощенные версии Model Y и седана Model 3 в комплектации Standard. Их цена была снижена примерно на $5 тыс. по сравнению с предыдущими базовыми моделями.

Автор:
Татьяна Ковальчук