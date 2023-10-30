Просування в TikTok та оплата частинами: 5 порад, як бізнесу збільшити продажі в "Чорну пʼятницю"

Понад $65 млрд заробив світовий e-commerce у "Чорну п'ятницю" в 2022 році. У цей день глобальний інтернет-трафік виріс майже на 200% – тільки заради шопінгу споживачі відвідали мережу близько 66 млн разів. Black Friday залишається найвідомішим розпродажем і серед українців. До повномасштабного вторгнення 40% громадян витрачали під час цієї акції від 4 до 10 тисяч грн.

Навіть під час війни зацікавленість українців у розпродажу зберігається - минулого року дві третини опитаних назвали традиційні покупки в останню п'ятницю листопада доречними попри все і, вочевидь, активно користувалися пропозиціями українських ритейлерів. В Україні сума замовлень в період Black Friday зросла на 54%, а заробіток ритейлу – на 34% порівняно з минулим тижнем.

Наприклад, мережа магазинів електроніки "АЛЛО" відзначила зростання кількості чеків у період акції 2022 на 41%, а у "Фокстроті" відмітили збільшення товарообігу у 3,5 рази, середній чек у цей час зріс на 39%. В "Епіцентрі" також звітували про збільшення обсягу реалізації на чверть у перші дні розпродажу.

"Чорна п'ятниця" залишається одним із найгарячіших днів року для українського бізнесу. Різноманітні акції роблять компанії унікальними та конкурентоспроможними, а їх бренди – впізнаваними. Знижки формують лояльність, утримують клієнтів та приваблюють нових. Крім того, масштабні розпродажі дозволяють позбутися залишків, а також зібрати для аналізу цінні дані про вподобання та поведінку споживачів.

Щоб максимально використати Black Friday для збільшення продажів та залучення нових клієнтів, українським компаніям слід готуватися вже зараз. Ось кілька порад для бізнесу, як заробити на головному розпродажу року.

Як заробити у "Чорну п'ятницю"

Почніть розпродаж заздалегідь

"Чорною" п’ятницею традиційно вважається остання п’ятниця листопада. Проте стартувати з акційми краще раніше, оскільки споживачі починають цікавитися пропозиціями задовго до початку розпродажів. "Якщо у 2021-му це пояснювалося браком ланцюжків поставок та побоюваннями щодо COVID-19, то 2022 рік демонструє, що тривалий святковий сезон стає постійною споживчою тенденцією", - пояснюють аналітики з веб-трафіку датської компанії Queue-it.

Хоча трафік на "Чорну п'ятницю-2022" виріс майже на 200% порівняно зі звичайним жовтневим днем, проте у річному обчисленні просів на 10%. Це пов'язано з великим сплеском трафіку на початку місяця – тобто ще до п'ятниці люди вже зробили більшу частину покупок , вважають експерти. Частина споживачів побоюється, що у день розпродажу необхідного товару в магазинах вже не буде, тож намагається скористатися знижками якомога раніше.

Тенденцію купувати раніше підтверджують фахівці. "Як ми й прогнозували, у перші дні розпродажу "Чорної п'ятниці" у 2022 році українці купували більше, аби точно отримати товар зі знижкою", – пояснює Юлія Чуб, керівниця PPC відділу в компанії з інтернет-маркетингу Promodo.

Наразі тренд на завчасний розпродаж активно використовують світові ритейлери: наприклад, Amazon, гіпермаркети Walmart та компанія Samsung пропонують постійним клієнтам ранній доступ до пропозицій Black Friday за тиждень до початку. Українські маркетплейси також не відстають: "Фокстрот" планує акції "Чорної п'ятниці" протягом тижня, а "АЛЛО" - протягом 10 днів.

Адаптуйте пропозиції

Традиційно споживачі планують купувати під час "Чорної п'ятниці" велику та малу побутову техніку, гаджети та одяг. Однак повномасштабна війна змінила споживацькі запити. Для успішного проведення розпродажу український бізнес має адаптувати пропозиції відповідно до потреб клієнтів.

Так, минулого року осінь запам’яталася численними ракетними обстрілами та масштабними відключеннями електроенергії. Одразу до списку обов'язкових придбань українців додались відповідні товари. Як зазначають аналітики компанії з інтернет-маркетингу Promodo, зростання трафіку під час Black Friday-2022 продемонстрували компанії, що акцентували увагу на потрібних під час блекауту речах . "У плюс вийшли ті, хто продавав генератори, мобільні батареї, модеми й повербанки. Зростання у всіх цих товарних групах у доході від 3000%", – розповідає Павло Фортельний, Team Lead відділу аналітики в Promodo.

Наприклад, у "Фокстрот" минулого року надали знижки на традиційно популярні товари під час "Чорної п'ятниці" на кшталт телевізорів, пральних машин та холодильників, проте не забули про актуальні товари у періоди відключень електроенергії: акумулятори, зарядні пристрої, засоби зв’язку та обігрівачі. Мережа "Цитрус" також додала пропозиції не тільки на техніку Apple та смартфони, але й на ліхтарики, батареї та зарядні станції. "Епіцентр" запропонував знижки у розмірі 15-50% на ліхтарі, зарядні пристрої, буржуйки та термобілизну.

Налаштуйте розсилки

Про пропозиції на "Чорну п'ятницю" клієнтів слід завчасно попередити. Найпопулярніше рішення – організація e-mail-розсилки. Втім, повідомляти про розпродаж варто не тільки через пошту, адже не всі клієнти діляться своїми імейлами , та й загалом цей канал комунікації вважається надто "офіційним".

Тому краще використовувати SMS. На користь такої розсилки говорить й інший факт: під час відключень електроенергії українці частіше користуються смартфонами, тож у частині випадків привернути увагу повідомленням легше, ніж електронним листом.

У пригоді стане платформа для розсилок ADWISOR від Київстар. Інструмент допоможе сегментувати базу контактів за статтю, віком, інтересами, наявністю дітей та іншими критеріями. Це дозволяє персоналізувати повідомлення для кожної групи аудиторії та створювати власні SMS або Viber-розсилки для наявних або потенційних клієнтів. Зараз на ADWISOR доступний 30-денний тестовий період.

Як працює платформа?

Наприклад, магазин одягу може сегментувати свою аудиторію на основі поведінки та визначити активних, малоактивних та неактивних споживачів. Платформа дозволяє налаштувати окрему SMS-розсилку для кожної категорії: так, активні клієнти отримають повідомлення з персоналізованою пропозицією на "Чорну п'ятницю", а неактивні – SMS з бонусом-заохоченням на першу покупку під час розпродажу. У результаті бізнес отримує лояльність постійних клієнтів та нові замовлення.

За допомогою ADWISOR нових клієнтів може залучити точка продажу аксесуарів Apple. Серед абонентів Київстар обирається аудиторія, яка потенційно зацікавлена у придбанні такого товару. Це можуть бути люди віком 20-50 років, які мають операційну систему смартфону IOS та часто бувають у локації біля магазину. До Black Friday для них створюється повідомлення з інформацією про акцію. Таким чином у день акції продажі збільшуються за рахунок покупок нових споживачів.

Важливо, що Київстар дотримується Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" і не передає та не продає персональні дані абонентів, зокрема записи розмов, тексти SMS/MMS та історію браузера третім особам. Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі неперсоніфікованих та зашифрованих даних.

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Зверніть увагу на TikTok

Рекламувати розпродаж варто на якомога більшій кількості каналів, проте особливу увагу слід приділити TikTok. Аналітики американського маркетингового щотижневика Adweek стверджують, що майже половина користувачів цієї соцмережі купують товари брендів, що побачили на платформі . Відеоролики з товарами на продаж під хештегом #TikTokMadeMeBuyIt мають понад 64 млрд переглядів.

"Експериментуйте з маркетингом у TikTok, щоб скористатися тенденцією соціальної комерції. Саме через TikTok соціальна комерція цього року зросте на 29,8%. Споживчі бренди повинні проводити платні та органічні кампанії, щоб з'ясувати алгоритм, максимізувати охоплення та збільшити кількість конверсій. Ухвалення стратегії до свят може стати ключем до реалізації тенденції #TikTokMadeMeBuyIt", - радить головний аналітик з роздрібної торгівлі та електронної комерції Insider Intelligence Ендрю Ліпсман. Він прогнозує, що у 2024 році частка користувачів TikTok, які є покупцями у соцмережах, перевищить частку Facebook.

Як приклад - тренд ще у 2020 році впіймав Walmart - ритейлер запустив шопінговий AR-фільтр для TikTok #UnwrapTheDeals. Публікація з цим фільтром дозволяла користувачам "розгорнути" подарункові картки та робити покупки прямо у додатку. Рішення привернуло максимум уваги до пропозицій мережі на "Чорну п'ятницю": понад мільйон відеороликів було створено з використанням цього фільтру, що загалом зібрали 5,5 млрд переглядів. Це допомогло компанії побити рекорди трафіку у день розпродажу.

Дозвольте заплатити пізніше

Частина споживачів, що могли б стати потенційними покупцями на "Чорну п'ятницю", не стануть ними через обмеження власного бюджету. Здолати цю перепону допоможе інструмент BNPL (buy now - pay later) - пропозиція купити зараз, а заплатити потім. В Україні подібна послуга зазвичай реалізується через партнерство з банками: та ж сама оплата частинами від ПриватБанку чи Монобанку є BNPL.

Відсутність відсотків чи комісій робить такий спосіб оплати зручним та "безболісним" для споживачів із браком коштів.

Використання інструменту набирає обертів - згідно з останніми даними Adobe Analytics, за тиждень минулорічних розпродажів до Black Friday замовлення та виручка від послуг "Купи зараз, заплати пізніше" зросли на 78% та 81% відповідно. "Ми побачили помітні ознаки того, що споживачі економлять. Покупці все частіше використовують метод оплати BNPL, щоб мати можливість купувати бажані подарунки для сім'ї та друзів за доступними цінами", - прокоментував тренд провідний аналітик Adobe Digital Insights Вівек Пандья.