Тернопіль замовив нові тролейбуси в концерну "Електрон"

Переможцем публічних торгів на виготовлення сучасних тролейбусів для комунального підприємства "Тернопільелектротранс" став концерн "Електрон" через свої підприємства ТОВ "Завод Електронмаш" і ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс", які виконуватимуть замовлення.

Про це повідомила пресслужба концерну.

Згідно з укладеним договором, до кінця наступного року концерн поставить Тернополю 17 нових 12-метрових тролейбусів. Загальна сума контракту складає 5,5 млн євро, які будуть виділені з позики Європейського інвестиційного банку.

Це перша закупівля нового пасажирського електротранспорту для Тернополя за останні 15 років.

Новий транспорт є повністю низько підлоговим і має комфортний салон місткістю до 106 пасажирів, з яких 34 — на сидячих місцях.

Особливу увагу приділено зручності для людей із інвалідністю: салон обладнаний сигнальними кнопками, наявний відкидний пандус для інвалідних колясок та передбачені місця з фіксаторами безпеки для пасажирів у колясках. Також для комфортної посадки та висадки пасажирів застосовано пневматичну систему "кнілінг", яка знижує рівень підлоги на зупинках.

Транспорт буде оснащено системами кондиціонування і опалення для підтримки мікроклімату, USB-роз’ємамии. Матеріали салону, включаючи обшивку сидінь, виготовлені з негорючих матеріалів.

Для безпеки пасажирів і контролю руху в тролейбусах встановлено GPS-трекери і камери відеоспостереження за салоном, дорогою та струмоприймачами.

Транспорт оснащений кількома системами гальмування: електродинамічним, пневматичною EBS (із функціями ABS і ASR), стоянковим і світлофорним. Режим рекуперації під час гальмування дозволяє повертати електроенергію до контактної мережі.

Бортовий комп’ютер забезпечує діагностику й контроль усіх систем тролейбуса.

Додамо, протягом 2024 року в межах спільного проєкту Міністерства розвитку громад та територій України та Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України" було реалізовано низку ініціатив із закупівлі та постачання сучасного громадського транспорту.