Тернополь заказал новые троллейбусы у концерна "Электрон"

Победителем публичных торгов на изготовление современных троллейбусов для коммунального предприятия "Тернопольэлектротранс" стал концерн "Электрон" через свои предприятия ООО "Завод Электронмаш" и ООО "Совместное украинско-германское предприятие "Электронтранс", которые будут выполнять заказы.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Согласно заключенному договору, до конца следующего года концерн поставит Тернополю 17 новых 12-метровых троллейбусов. Общая сумма контракта составляет 5,5 млн евро, которые будут выделены из займа Европейского инвестиционного банка.

Это первая закупка нового пассажирского электротранспорта для Тернополя за последние 15 лет.

Новый транспорт полностью низкопольный и имеет комфортный салон вместимостью до 106 пассажиров, из которых 34 — на сидячих местах.

Особое внимание уделено удобству для людей с инвалидностью: салон оборудован сигнальными кнопками, откидной пандус для инвалидных колясок и предусмотрены места с фиксаторами безопасности для пассажиров в колясках. Также для комфортной посадки и высадки пассажиров применена пневматическая система "книллинг", которая снижает уровень пола на остановках.

Транспорт будет оснащен системами кондиционирования и отопления для поддержания микроклимата, USB-разъемами. Материалы салона, включая обшивку сидений, сделаны из негорючих материалов.

Для безопасности пассажиров и контроля движения в троллейбусах установлены GPS-трекеры и камеры видеонаблюдения за салоном, дорогой и токоприемниками.

Транспорт оснащен несколькими системами торможения: электродинамическим, пневматическим EBS (с функциями ABS и ASR), стояночным и светофорным. Режим рекуперации при торможении позволяет возвращать электроэнергию в контактную сеть.

Бортовой компьютер обеспечивает диагностику и контроль всех систем троллейбуса.

Добавим, в течение 2024 года в рамках совместного проекта Министерства развития общин и территорий Украины и Европейского инвестиционного банка "Городской общественный транспорт Украины" было реализовано ряд инициатив по закупке и поставке современного общественного транспорта.