ЕБРР выделит 10 млн евро для закупки энергоэффективных троллейбусов в Тернополе

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит 10 миллионов евро кредита для коммунального предприятия "Тернопольэлектротранс", отвечающего за городской электротранспорт в Тернополе.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Этот заем направлен на обновление транспортной инфраструктуры города, в частности на закупку энергоэффективных троллейбусов и модернизацию электроснабжения, что будет способствовать снижению выбросов и улучшению качества жизни горожан, включая почти 30 тысяч внутренне перемещенных лиц, переехавших в Тернополь из-за войны.

Финансирование включает инвестиционный грант в размере 4 миллионов евро, предоставленный правительством Канады через Партнерство ЕБРР по вопросам климата (HIPCA), и 25-процентную гарантию от Испании. Кроме того, городские власти Тернополя выделят по меньшей мере 1 миллион евро на реализацию проекта.

За средства кредита будут приобретены 39 современных низкопольных троллейбусов, оборудованных видеокамерами для обеспечения безопасности пассажиров. Также будет проведена модернизация подстанции для улучшения электроснабжения. Ожидается, что эти меры позволят сократить годовые выбросы на 7570 тонн CO₂, 1,2 тонн оксида азота и 0,12 тонн твердых частиц.

Согласно сообщению, этот проект является ответом на обостренные потребности украинских городов в постоянном транспорте, в частности для социально уязвимых групп, таких как женщины, дети и пожилые люди.

Городской голова Тернополя Сергей Надал подчеркнул важность этого проекта, отметив, что международная поддержка позволяет реализовывать инициативы, повышающие комфорт и доступность общественного транспорта.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕБРР уже направил более 5,4 млрд евро на поддержку страны, в том числе на обеспечение энергетической безопасности и развитие критически важной инфраструктуры.

Напомним, что Тернополь заказал 17 новых 12-метровых троллейбусов у концерна "Электрон". Это первая закупка нового пассажирского электротранспорта для Тернополя за последние 15 лет.