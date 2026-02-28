Kernel за полгода собрал на 43% больше урожая и увеличил долю в экспорте зерна Украины до 15%

Общий объем производства сельскохозяйственных культур компании Kernel вырос на 43% в годовом исчислении, достигнув 2,3 млн тонн в первом полугодии 2026 финансового года (июль-декабрь 2025 года). В то же время ее доля в украинском экспорте зерна увеличилась до 15%.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные компании.

Согласно обнародованной информации, доход Kernel составил 1,92 млрд долларов, показатель EBITDA – 247 млн долларов, а чистая прибыль – 119 млн долларов.

Компания инвестировала почти 45 млн долларов капитальных расходов (CapEx), направленных преимущественно на восстановление терминала для перевалки в Черноморске, закупку сельхозтехники, вагонов-зерновозов и резервного энергетического оборудования для обеспечения автономности работы.

"Каждый день работы украинского бизнеса сейчас – это экзамен на выносливость. Мы продолжаем инвестировать в Украину, восстанавливать поврежденное, поддерживать экономику и заботиться о продовольственной безопасности миллионов людей в мире, несмотря ни на какие препятствия", – прокомментировал СЕО Kernel Евгений Осипов.

Производство и переработка

Kernel увеличил площади под кукурузу почти вдвое (на 98%) – с 87 тыс. га до 172 тыс. га. Это позволило собрать почти 1,6 млн тонн этой культуры (+120% год к году).

Сезон проходил в сложных погодных условиях: летняя засуха сменилась затяжными дождями осенью, что задержало жатву. Из-за высокой влажности кукурузы компания увеличила объемы сушки, что повысило расходы. Элеваторный сегмент получил 20 млн долларов EBITDA благодаря росту спроса на услуги.

В Kernel добавляют, что продолжают развивать модель гибкой переработки (мультикраш), частично переориентировав перерабатывающие мощности на сою и другие альтернативные культуры.

Восстановление портового актива и потери из-за войны

Компания завершила реконструкцию терминала в Черноморске, поврежденного ракетным ударом в августе 2023 года. В то же время с декабря 2025 года усиление атак на порты Одесской области привело к удорожанию страхования судов и росту расходов на логистику и перевалку на 55% в квартальном измерении.

Потери от войны за полугодие превысили 3,2 млн долларов. Списано 188 вагонов-зерновозов на оккупированных территориях, зафиксированы повреждения инфраструктуры. Из-за ударов дронов по Одесской области потеряно почти 500 тонн подсолнечного масла. Финансовая оценка поврежденных резервуаров продолжается.

"Несмотря на эти вызовы, компания работает по отработанным алгоритмам: быстро перестраиваются процессы и обеспечивается бесперебойная работа логистической цепи", – подытожили в пресс-службе.

В январе Kernel сообщил о полной автономности производства бутилированного масла, перейдя на собственную возобновляемую энергию из биомассы. Для генерации энергии используется шелуха подсолнечника.

Кроме того, компания заявила, что первая на рынке масштабно внедрила электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН) в собственной логистической системе. В рамках проекта в единую цифровую платформу интегрировано 1000 партнерских автопредприятий, 6000 водителей и более 400 диспетчеров и рычагов.